Какие категории населения в Украине могут получать социальные выплаты — Finance.ua

Какие категории населения в Украине могут получать социальные выплаты Сегодня 20:00 — Личные финансы

Какие категории населения в Украине могут получать социальные выплаты

В Украине существует комплексная система социальной помощи, направленная на поддержку граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

На социальные выплаты могут претендовать разные категории населения, в частности:

малообеспеченные семьи;

лица с инвалидностью;

дети;

нетрудоспособные граждане;

женщины в декретном отпуске;

жертвы Чернобыльской катастрофы;

ветераны войны и члены их семей;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Важно отметить, что перечень категорий граждан, имеющих право на социальную помощь, не является исчерпывающим.

Условия получения социальной помощи в Украине зависят от вида помощи, на которую вы претендуете. Далее рассмотрим главные виды.

Помощь малообеспеченным семьям

Государственная социальная помощь назначается и выплачивается малообеспеченным семьям, которые постоянно проживают на территории Украины и по уважительным или независимым от них причинам имеют среднемесячный совокупный доход меньше прожиточного минимума для семьи.

Размер государственной социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

По состоянию на 1 июня 2024 года прожиточный минимум для семьи составляет:

с одним нетрудоспособным членом: 3862 грн;

с двумя нетрудоспособными членами: 4676 грн;

с тремя и более нетрудоспособными членами: 5490 грн;

с одним или двумя детьми: 4877 грн;

с тремя и более детьми: 6083 грн.

Среднемесячный совокупный доход рассчитывается за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения за помощью. В него включаются все виды доходов членов семьи, кроме: пособий на детей, стипендий, пособий на лечение, алиментов и других видов социальной помощи.

Например: семья из трех человек (один трудоспособный и два нетрудоспособных) имеет среднемесячный совокупный доход 3,5 тыс. грн. Прожиточный минимум для этой семьи составляет 4676 грн.

Размер государственной социальной помощи будет рассчитан следующим образом: 4676 грн — 3,5 тыс. грн = 1176 грн. Такая помощь назначается на шесть месяцев после обращения за ее назначением.

В условиях военного положения и в течение месяца после его прекращения выплата пособия не останавливается, даже если получатель пропустил срок его пересмотра.

Помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

Право на государственную социальную помощь имеют лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью младше 18 лет. Выплаты лицам с инвалидностью с детства назначаются на все время инвалидности.

Какие размеры выплат:

лицам с инвалидностью с детства I группы: 100 процентов прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью с детства II группы: 80 процентов прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью с детства III группы: 60 процентов прожиточного минимума;

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет: 70 процентов прожиточного минимума.

Отметим, что на июнь 2024 года прожиточный минимум в Украине составляет:

общий показатель: 2920 грн в месяц;

для трудоспособных лиц: 3028 грн в месяц;

для детей до 6 лет: 2563 грн в месяц;

для детей от 6 до 18 лет: 3196 грн в месяц;

для лиц, утративших трудоспособность: 2361 грн в месяц.

Выплаты на детей

В Украине действует система государственной поддержки семей с детьми, охватывающая различные виды выплат.

Помощь в случае рождения ребенка

Каждая семья имеет право на получение пособия в случае рождения ребенка. Сумма выплат неизменна и не зависит от того, это первый или, например, третий ребенок.

Размер пособия составляет 41 280 гривен. Выплата производится единовременно в размере 10 320 гривен, а остальная сумма выплачивается в течение 36 месяцев равными частями — по 860 гривен ежемесячно.

Право на помощь во время рождения имеет один из родителей ребенка, опекун или усыновитель, постоянно проживающие вместе с ребенком и находящийся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Пособие по уходу за ребенком

В Украине действует система государственной поддержки семей с детьми, которая, кроме других льгот, предусматривает также выплату пособия по уходу за ребенком.

Эта помощь предоставляется лицам, которые не работают и ухаживают за детьми:

3588,2 грн (140% прожиточного минимума) на ребенка до 6 лет;

4474,4 грн (180% прожиточного минимума) на ребенка 6−18 лет.

Детьми с инвалидностью:

5126 грн на ребенка до 6 лет;

6392 грн на ребенка 6−18 лет.

Детьми, за которыми ухаживают одинокие матери:

4 474,4 грн. (180% прожиточного минимума) на ребенка до 6 лет;

5 369,28 грн (210% прожиточного минимума) на ребенка 6−18 лет.

Стоит отметить, что работающие родители не имеют права на пособие по уходу за ребенком до трех лет. Размер пособия может быть увеличен при наличии льготных категорий.

Помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки

На такую ​​государственную социальную помощь могут претендовать следующие категории:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки до 18 лет в размере 4474,4 грн (180% прожиточного минимума);

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, обучающиеся в заведениях общего среднего образования в размере 5 369,28 грн (210% прожиточного минимума);

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, с инвалидностью в размере 6264 грн (250% прожиточного минимума).

Помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов

Временная государственная помощь предоставляется детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно.

Для ее получения ребенок должен быть гражданином Украины, а один из родителей ребенка — неплательщиком алиментов. Совокупный доход семьи не должен превышать 60% прожиточного минимума на человека.

Размер выплаты рассчитывается как разница между 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Максимальный размер пособия:

для детей до 6 лет: 2563 грн;

для детей от 6 до 18 лет: 3196 грн.

Пособие выплачивается ежемесячно на счет родителя, который содержит ребенка.

Выплаты беременным женщинам

Женщины, которые находятся в декретном отпуске по беременности и родам, имеют право на получение декретных выплат. Размер и условия получения декретных выплат зависят от статуса женщины.

Работающие женщины имеют право на выплаты в размере 100% средней заработной платы за последние шесть месяцев работы. Для этого работодатель должен подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление-расчет.

Максимальный размер декретных выплат не может превышать максимальной базы начисления единого социального взноса. Эта сумма равна 15 размерам минимальной зарплаты — 106,5 тыс. грн).

Минимальная сумма декретных выплат в месяц не может быть ниже минимальной заработной платы — 7 100 грн.

Для неработающих женщин выплаты составляют 25% от месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица — 2 920 грн.

Помощь для ВПЛ

ВПЛ в Украине имеют право на ежемесячное пособие на проживание. Ее размер составляет:

2 тыс. грн для взрослых;

3 тыс. грн для детей до 18 лет;

3 тыс. грн для лиц с инвалидностью.

Дополнительная ежемесячная помощь в размере 3 тыс. грн также предоставляется некоторым категориям ВПЛ, а именно:

детям до трех лет;

беременным женщинам и женщинам, родившим ребенка в течение двух месяцев после внутреннего перемещения;

лицам с инвалидностью I и II группы;

лицам, не имеющим трудоспособных членов семьи.

Чтобы получить помощь, необходимо иметь статус ВПЛ, зарегистрироваться в органе социальной защиты населения по месту временного проживания, подать заявление на получение помощи и предоставить необходимые документы, в частности:

паспорт;

идентификационный код;

справку о присвоении статуса ВПЛ;

свидетельства о рождении детей (для детей младше 18 лет);

документ, подтверждающий инвалидность (для лиц с инвалидностью);

справку о составе семьи (для лиц, не имеющих трудоспособных членов семьи).

Выплаты ветеранам войны и членам их семей

Ветераны войны, жертвы нацистских преследований и члены их семей имеют право на получение ежегодной денежной помощи.

Разовая выплата производится ко Дню Независимости (24 августа) в следующих размерах:

лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы — 3 100 гривен, II группы — 2 900 гривен, III группы — 2 700 гривен;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, — 1000 гривен;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 3 100 гривен;

членам семей погибших/умерших ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины, женам/мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам/мужьям умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились вторично, — 650 гривен;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен.

Детальнее о том, как оформить социальные выплаты, читайте в статье Finance.ua:

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