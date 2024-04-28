Какой размер пенсии у граждан Германии: формула расчета — Finance.ua
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Какой размер пенсии у граждан Германии: формула расчета

Мир
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Пенсионер
Пенсионер
Германия известна своей социальной направленностью внутренней политики. В частности, там действуют специальные правила, касающиеся права выхода на пенсию и формулы учета будущих выплат.
На какие пенсии могут рассчитывать граждане Германии, информирует Aussiedlerbote.de.

В каком возрасте немцы выходят на пенсию

Немецкие граждане, рожденные после 1964 года, могут выходить на заслуженный отдых в возрасте 67 лет.
В стране действует специальная формула, благодаря которой можно рассчитать будущую пенсию
  • сумма ежемесячной пенсии = баллы заработка х коэффициент доступа х текущий размер пенсии х коэффициент типа пенсии.
Отмечается, что «платные баллы» — самые важные, поскольку заработок ежегодно сравнивают со средним заработком всех застрахованных граждан.
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Если соответствует среднему заработку, это один пункт зарплаты.
Коэффициент касается доплат и отчислений, учитываемых при расчете пенсии. В случае если этого нет, то значение равно 1,0.
«Текущая пенсионная стоимость» эквивалентна стоимости, равной одному баллу заработка.
Показатель зависит от общей экономической ситуации, однако сейчас он равен 37,6 евро.
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В частности, при условии, что человек проработал 45 лет при брутто-зарплате 3,5 тыс. евро в месяц, то за основу для расчета брали бы средний заработок в стране с 2024 года (45,35 тыс. евро), значение 1,0 для коэффициента доступа и пенсии; текущий размер пенсии в 37,60 евро.
В результате после 45 лет работы размер ежемесячной пенсии будет составлять 1,56 тыс. евро при брутто-зарплате 3,5 тыс. евро.
Напомним, по состоянию на 1 апреля 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата увеличилась на 9,6% (+505 грн).
По материалам:
Novyny.live
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