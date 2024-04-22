Почему помощь США нельзя использовать на выплаты пенсий в Украине — Finance.ua

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Почему помощь США нельзя использовать на выплаты пенсий в Украине

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Почему помощь США нельзя использовать на выплаты пенсий в Украине
Почему помощь США нельзя использовать на выплаты пенсий в Украине
Помощь от США на 60 млрд долларов не будет направлена ​​на выплату пенсий в Украине, поскольку американским избирателям сложно объяснить украинскую пенсионную систему.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.
«В Америке нет солидарных пенсий. Есть накопительные пенсионные счета страховые. Поэтому для них, для их избирателей очень трудно объяснить: если они своим гражданам не платят каких-то таких пенсий, то почему должны на пенсии перечислять для граждан Украины», — сказала она.
В то же время, как отметила Жолнович, у нас есть поддержка от Японии, от Европейского Союза — 50 млрд евро на четыре года, «которые будут направлены в том числе и на пенсионные расходы».

Помощь США

Напомним, 20 апреля Палата представителей США одобрила выделение более 60 млрд долларов Украине. Во вторник, 23 апреля, этот вопрос рассмотрит Сенат, а затем одобренный законопроект подпишет президент США Джо Байден. В Белом доме уже пообещали, что новый пакет помощи Украине будет выделен в кратчайшие сроки.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, общий объем американской помощи Украине составляет около 61 млрд долларов.
По его словам, эти средства будут потрачены на следующие направления:
  • 49,9 млрд — оборонные расходы;
  • 7,8 млрд — потенциальная бюджетная поддержка;
  • 1,57 млрд — экономическая помощь;
  • 400 млн — на защиту границ и гуманитарное разминирование.
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По материалам:
РБК-Україна
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