В США женщины могут отложить только треть от пенсионных сбережений мужчин — опрос Сегодня 22:17 — Мир

В США женщины могут отложить только треть от пенсионных сбережений мужчин — опрос

Женщины в США отложили только треть суммы, которую мужчины отложили на пенсию. Это может привести к финансовому кризису среди женщин-пенсионерок.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно опросу, медиана мужских пенсионных сбережений составляет 157 тыс. дол., тогда как женщины — всего 50 тыс. дол.

«Финансовое будущее определенных групп населения, таких как женщины, особенно нестабильно. Женщинам сложнее откладывать на пенсию», — отметила в своем заявлении генеральный директор американского страхового банка Prudential Кэролайн Фини.

Она также назвала инфляцию, цены на жилье и изменения налоговой политики основными препятствиями для женских сбережений.

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По сравнению с опрошенными мужчинами женщины втрое чаще сосредоточены на обеспечении своей семьи и детей, чем на сбережениях.

Сообщается, что среди респондентов 46% мужчин сказали, что с нетерпением ждут выхода на пенсию и имеют больше планов по сравнению с 27% опрошенных женщин.

Напомним, по состоянию на апрель 2024 года средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 грн или на 9,6% до 5 743,27 грн. Количество пенсионеров сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.

Економічна Правда По материалам:

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