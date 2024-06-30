В США женщины могут отложить только треть от пенсионных сбережений мужчин — опрос — Finance.ua
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В США женщины могут отложить только треть от пенсионных сбережений мужчин — опрос

Мир
9
В США женщины могут отложить только треть от пенсионных сбережений мужчин — опрос
В США женщины могут отложить только треть от пенсионных сбережений мужчин — опрос
Женщины в США отложили только треть суммы, которую мужчины отложили на пенсию. Это может привести к финансовому кризису среди женщин-пенсионерок.
Об этом сообщает Reuters.
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Согласно опросу, медиана мужских пенсионных сбережений составляет 157 тыс. дол., тогда как женщины — всего 50 тыс. дол.
«Финансовое будущее определенных групп населения, таких как женщины, особенно нестабильно. Женщинам сложнее откладывать на пенсию», — отметила в своем заявлении генеральный директор американского страхового банка Prudential Кэролайн Фини.
Она также назвала инфляцию, цены на жилье и изменения налоговой политики основными препятствиями для женских сбережений.
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По сравнению с опрошенными мужчинами женщины втрое чаще сосредоточены на обеспечении своей семьи и детей, чем на сбережениях.
Сообщается, что среди респондентов 46% мужчин сказали, что с нетерпением ждут выхода на пенсию и имеют больше планов по сравнению с 27% опрошенных женщин.
Напомним, по состоянию на апрель 2024 года средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 грн или на 9,6% до 5 743,27 грн. Количество пенсионеров сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.

Как происходит расчет пенсий в странах Европы (аналогия с Украиной) 👴

По материалам:
Економічна Правда
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