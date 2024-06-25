Жители ТОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продления субсидий — Finance.ua
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Жители ТОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продления субсидий

Личные финансы
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Жители ТОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продления субсидий
Жители ТОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продления субсидий
Жители в районах активных боевых действий и временно оккупированных территорий для продолжения получения субсидий и льгот должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
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Как сообщается, получатели жилищных субсидий и льгот, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года проживали или проживают на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий и с начала полномасштабной агрессии не обращались за переназначением субсидии или льготы, — для продления года следует обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и документами.
Обратиться в орган Фонда можно одним из способов, в частности, через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг.
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Также — почтовой отправкой — на адрес органа Фонда или в режиме онлайн, а именно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или через портал «Дія».
Отмечается, что напоминание целевой аудитории размещено в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда в разделе «Мои сообщения» — рубрика «Индивидуальные сообщения».
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По материалам:
Finance.ua
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