Увеличен размер субсидий и льгот для жителей одной из областей: что нужно знать — Finance.ua

Увеличен размер субсидий и льгот для жителей одной из областей: что нужно знать Сегодня 12:35 — Личные финансы

Увеличен размер субсидий и льгот для жителей одной из областей: что нужно знать

10 мая вступило в силу Постановление Кабмина № 521 от 8 мая 2024 г., которым, в частности, был увеличен размер субсидии и льготы в неотопительный сезон отдельным категориям населения.

На кого распространяются эти изменения и как воспользоваться этими льготами, рассказали специалисты Юридического советчика для ВПЛ.

Так, согласно указанному Постановлению, Правительством было принято решение увеличить на неотопительный сезон-2024 (с мая по сентябрь включительно) размер льгот и субсидий на электроэнергию.

На кого распространяются подобные изменения?

На получателей субсидии и льготников г. Харькова и Харьковской области.

На сколько увеличится размер субсидии/льготы?

Для граждан, фактически проживающих в жилых помещениях (домах), расположенных в населенных пунктах Харьковской области, для расчета размера льготы или субсидии на оплату услуги по поставке и распределению электрической энергии в течение неотопительного сезона 2024 года (в период с 1 мая 2024 г.) по 30 сентября 2024 г.) применяются социальные нормативы с применением коэффициента повышения 5.

То есть, средний размер субсидии на услугу по снабжению и распределению электрической энергии, увеличится со 106 грн. до 530 грн. в месяц, льготы с 74 грн. до 370 грн.

Куда обращаться для перечисления субсидии/льготы?

Дополнительно обращаться за пересчетом субсидий не нужно. Перерасчет размера субсидий и льгот для жителей Харькова и Харьковской области, подпадающих под действие этого постановления, будет произведен Пенсионным фондом Украины автоматически.

Справка Finance.ua:

жилищная субсидия/льгота предоставляется независимо от фактического наличия/отсутствия услуги по независимым от потребителя или субъекту хозяйствования, который предоставляет коммунальную услугу потребителю, причин;

напоминаем, жилищная субсидия / льгота предоставляется гражданам в денежной наличной форме путем перечисления средств на счет гражданина, или выплачивается наличными через отделение «Укрпочты» по месту фактического проживания.



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