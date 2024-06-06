Увеличен размер субсидий и льгот для жителей одной из областей: что нужно знать — Finance.ua
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Увеличен размер субсидий и льгот для жителей одной из областей: что нужно знать

Личные финансы
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Увеличен размер субсидий и льгот для жителей одной из областей: что нужно знать
Увеличен размер субсидий и льгот для жителей одной из областей: что нужно знать
10 мая вступило в силу Постановление Кабмина № 521 от 8 мая 2024 г., которым, в частности, был увеличен размер субсидии и льготы в неотопительный сезон отдельным категориям населения.
На кого распространяются эти изменения и как воспользоваться этими льготами, рассказали специалисты Юридического советчика для ВПЛ.
Так, согласно указанному Постановлению, Правительством было принято решение увеличить на неотопительный сезон-2024 (с мая по сентябрь включительно) размер льгот и субсидий на электроэнергию.
На кого распространяются подобные изменения?
На получателей субсидии и льготников г. Харькова и Харьковской области.

На сколько увеличится размер субсидии/льготы?

Для граждан, фактически проживающих в жилых помещениях (домах), расположенных в населенных пунктах Харьковской области, для расчета размера льготы или субсидии на оплату услуги по поставке и распределению электрической энергии в течение неотопительного сезона 2024 года (в период с 1 мая 2024 г.) по 30 сентября 2024 г.) применяются социальные нормативы с применением коэффициента повышения 5.
То есть, средний размер субсидии на услугу по снабжению и распределению электрической энергии, увеличится со 106 грн. до 530 грн. в месяц, льготы с 74 грн. до 370 грн.

Куда обращаться для перечисления субсидии/льготы?

Дополнительно обращаться за пересчетом субсидий не нужно. Перерасчет размера субсидий и льгот для жителей Харькова и Харьковской области, подпадающих под действие этого постановления, будет произведен Пенсионным фондом Украины автоматически.

Справка Finance.ua:

  • жилищная субсидия/льгота предоставляется независимо от фактического наличия/отсутствия услуги по независимым от потребителя или субъекту хозяйствования, который предоставляет коммунальную услугу потребителю, причин;
  • напоминаем, жилищная субсидия / льгота предоставляется гражданам в денежной наличной форме путем перечисления средств на счет гражданина, или выплачивается наличными через отделение «Укрпочты» по месту фактического проживания.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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