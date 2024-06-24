Можно ли подать сейчас заявление для субсидии на лето — разъяснение ПФУ — Finance.ua
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Можно ли подать сейчас заявление для субсидии на лето — разъяснение ПФУ

Личные финансы
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Можно ли подать сейчас заявление для субсидии на лето — разъяснение ПФУ
Можно ли подать сейчас заявление для субсидии на лето — разъяснение ПФУ
Если заявление и документы на жилищную субсидию подать до 1 июля, то выплата будет назначена с начала неотопительного сезона.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
«В случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение двух месяцев с начала неотопительного (отопительного) сезона, жилищная субсидия назначается с начала такого сезона (но не ранее дня возникновения права на его получение)», — говорится в сообщении.
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Если жилищная субсидия уже была назначена, то обязательно обращаться за субсидией на следующий период нужно лишь некоторым категориям граждан. В основном субсидия на следующий период продлевается автоматически, без обращения человека.

Кому именно следует обратиться в орган ПФУ

Среди субсидиантов есть определенные категории граждан, которым субсидия с 1 мая может быть назначена по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах.
Жилищная субсидия назначается по личному обращению, если:
  • заявитель арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.
На основании обращения предоставляется жилищная субсидия на неотопительный сезон и лицам, которым на отопительный период субсидия была рассчитана в размере 0,00 грн.
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Кроме того, для продления выплат нужно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением и документами получателям жилищных субсидии и льгот, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года проживали или проживают на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий и с начала полномасштабной агрессии обращались за переназначением субсидии или льготы и которым выплаты производились в особом порядке, предусмотренном постановлением Кабинета Министров Украины.
Если вы или члены вашего домохозяйства относитесь к указанной категории лиц, подайте документы до 1 июля, и тогда выплата вам будет назначена с 1 мая — с начала неотопительного сезона.

Подать заявление и необходимые документы в орган Фонда можно одним из способов:

  • через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад, центры предоставления административных услуг;
  • почтовым отправлением — по адресу органа Фонда;
  • онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал «Дія».
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По материалам:
Finance.ua
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