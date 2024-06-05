Новые тарифы на свет: как украинцам пересчитают субсидии — Finance.ua
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Новые тарифы на свет: как украинцам пересчитают субсидии

Личные финансы
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Новые тарифы на свет: как украинцам пересчитают субсидии
Новые тарифы на свет: как украинцам пересчитают субсидии
В Пенсионном фонде рассказали, что делать украинцам, получающим субсидию, для ее перерасчета.
Так, с 1 июня все украинцы будут платить за электроэнергию по единому тарифу, который составляет 4,32 грн/кВт. Такое решение приняло правительство на заседании 31 мая. Подробно о новых тарифах на свет мы рассказывали в статье по ссылке.
В ПФУ отмечают, что перерасчет жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения без обращения граждан производится, в частности, в случае изменения размера цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
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Это предусмотрено постановлением Правительства от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».
То есть получателям уже назначенных субсидий для проведения перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию не следует обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.
Такой перерасчет будет произведен автоматически.
Поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма пересчитанной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце — июле.

Справка Finance.ua:

  • повышение тарифа на электроэнергию не может гарантировать, что не будет почасовых графиков. Украинская энергетика получила повреждения вследствие массированных ударов рф и требует средств на ремонт энергообъектов;
  • в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше, чем в прошлом году, на 12,0 млрд гривен или на 32%. Ожидается, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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