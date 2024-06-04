Как повышение тарифов на электроэнергию повлияет на субсидии — разъяснение Минсоцполитики — Finance.ua
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Как повышение тарифов на электроэнергию повлияет на субсидии — разъяснение Минсоцполитики

Личные финансы
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Как повышение тарифов на электроэнергию повлияет на субсидии — разъяснение Минсоцполитики
Как повышение тарифов на электроэнергию повлияет на субсидии — разъяснение Минсоцполитики
Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики, отметила, что при повышении тарифов у государства есть деньги на субсидии для всех семей, нуждающихся в помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг.
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
«О повышении тарифов и субсидий хочу всех успокоить, потому что механизм субсидий работает так, что, если тариф повышается, а ваша семья получает субсидию, то субсидия вам будет пересчитана автоматически. Уже с января 2023 года у нас субсидии полностью цифровизированы. Начисление выплат осуществляет Пенсионный фонд, у которого очень мощная ІТ-система. Если тарифы будут повышены, то для всех тех семей, которые имеют субсидии сегодня, мы сами автоматически эти субсидии пересчитаем. Деньги для этого есть и будут», — подчеркнула замминистра социальной политики.
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По ее словам, если семья не получает субсидию, но в результате повышения тарифов почувствовала, что оплата жилищно-коммунальных услуг чрезмерна, то нужно обращаться в Пенсионный фонд.
«Разработаны удобные инструменты — это так называемое упрощенное заявление на субсидию. Заходите на сайт „Дія“ или на сайт Пенсионного фонда, затем в электронный кабинет, где онлайн можно подать короткое заявление. Остальное мы сделаем сами, как государство. И мы будем назначать субсидии всем, кто в них нуждается», — резюмировала Дарья Марчак.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины повысил стоимость электроэнергии для населения. С 1 июня единый тариф на электроэнергию составит 4,32 грн/кВт. Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года;
  • как объяснили в Министерстве энергетики, повышение тарифа на электроэнергию — сложный, но необходимый шаг. Если бы россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы пока остались бы неизменными;
  • одним из критериев назначения субсидии в Украине является отсутствие долгов за коммуналку. Однако в некоторых случаях можно оформить субсидию даже с долгами. Для этого следует заключить договор о реструктуризации задолженности с поставщиками услуг ЖКХ.
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По материалам:
Espreso.tv
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