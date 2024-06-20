Часть украинцев могут не получить субсидии — Минсоцполитики Сегодня 15:05 — Личные финансы

Часть украинцев могут не получить субсидии — Минсоцполитики

Часть объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и некоторые исполнители коммунальных услуг не подают в Пенсионный фонд информацию, необходимую для назначения людям жилищных субсидий и льгот. Поэтому жильцы таких домов могут не получить предусмотренные им законодательством выплаты.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«Из-за такого бездействия люди могут стать заложниками ситуации, когда Пенсионный фонд не получит всю или часть информации, необходимой для назначения жилищно-коммунальных субсидий, и, как следствие, нуждающиеся в финансовой помощи не получат жилищных субсидий или льгот на жилищно-коммунальные услуги», — говорится в сообщении.

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В Минсоцполитики подчеркнули, что за последние несколько лет правительство сделало много шагов для того, чтобы граждане могли быстрее и легче получать жилищные субсидии и льготы. Сегодня документы для назначения субсидий и льгот можно подавать онлайн, а перерасчет их размера производится автоматически, тратить свое время на стояние в очередях больше не нужно.

Для этого с 1 декабря 2022 г. жилищные субсидии и льготы администрируются Пенсионным фондом. Пенсионный фонд создал возможность предоставления упрощенного обращения за назначением жилищной субсидии, когда члену семьи нужно только подать упрощенное заявление, а органы Пенсионного фонда самостоятельно из официальных источников осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

Также на портале электронных услуг ПФУ были созданы электронные кабинеты для поставщиков жилищно-коммунальных услуг, в частности для ОСМД.

Кроме того, на вебпортале электронных услуг ПФУ действует электронный кабинет управляющих, объединений и исполнителей коммунальных услуг. Сервис дает возможность дистанционно и с минимальными затратами времени предоставлять ПФУ необходимую информацию. Процесс обработки такой информации автоматизирован. Это позволяет ПФУ быстро принимать решения и начислять людям предусмотренные им выплаты.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины повысил стоимость электроэнергии для населения. С 1 июня единый тариф на электроэнергию составит 4,32 грн/кВт. Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 г. до конца апреля 2025 г.;

Как объяснили в Министерстве энергетики, повышение тарифа на электроэнергию — сложный, но необходимый шаг. Если бы россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы пока остались бы неизменными;

одним из критериев назначения субсидии в Украине является отсутствие долгов за коммуналку. Однако в некоторых случаях можно оформить субсидию даже с долгами. Для этого следует заключить договор о реструктуризации задолженности с поставщиками услуг ЖКХ.

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