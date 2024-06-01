Кому необходимо обратиться за продлением субсидии до конца июня, чтобы не лишиться выплат (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кому необходимо обратиться за продлением субсидии до конца июня, чтобы не лишиться выплат (инфографика)

Личные финансы
26
Кому необходимо обратиться за продлением субсидии до конца июня, чтобы не лишиться выплат (инфографика)
Кому необходимо обратиться за продлением субсидии до конца июня, чтобы не лишиться выплат (инфографика)
Некоторые получатели жилищных субсидий и льгот должны подать документы на продление выплат до 1 июля 2024 года, чтобы не лишиться пособия.
Об этом рассказали специалисты Пенсионного фонда Украины.

Кому необходимо обратиться в ПФУ для продления выплат

В ПФУ отметили, что до конца июня текущего года за продлением предоставления субсидий или льгот следует обратиться:
  • гражданам, которые сейчас получают субсидии или льготы;
  • были получателями коммунальных субсидий или льгот по состоянию на 24 февраля 2022 года;
  • проживали/проживают на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;
  • с начала полномасштабной войны не обращалась в органы соцзащиты населения или органы Пенсионного фонда за переназначением помощи.
Кому необходимо обратиться за продлением субсидии до конца июня, чтобы не лишиться выплат (инфографика)

Как подать заявление и документы

Подать заявление и необходимые документы можно одним из удобных способов:
  • онлайн — через портал е-услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или портал Дія;
  • почтой — в адрес органа ПФУ;
  • лично — в сервисные центры ПФУ, к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих тергромад, в центры предоставления админуслуг.
Согласно постановлению правительства от 8 мая 2024 года № 521 украинцы, которые в 2022 году проживали на оккупированных территориях/активных боевых действий, где структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения не имели возможности выполнять свою работу и которым льготы и субсидии выплачивались в соответствии с постановлением правительства от 07.03.2022 № 215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения» для продления получения пособия должны до 1 июля текущего года обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлениями о назначении субсидий и льгот.
Напомним, по данным Госстата, в Украине с апреля 2023 года по апрель 2024 года тарифы на коммунальные услуги выросли на 12,9%. Больше всего подорожала электроэнергия — в прошлом году эта услуга стоила на 69,7% дешевле.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.