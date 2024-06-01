Кому необходимо обратиться за продлением субсидии до конца июня, чтобы не лишиться выплат (инфографика) — Finance.ua

Кому необходимо обратиться за продлением субсидии до конца июня, чтобы не лишиться выплат (инфографика) Сегодня 09:03 — Личные финансы

Кому необходимо обратиться за продлением субсидии до конца июня, чтобы не лишиться выплат (инфографика)

Некоторые получатели жилищных субсидий и льгот должны подать документы на продление выплат до 1 июля 2024 года, чтобы не лишиться пособия.

Об этом рассказали специалисты Пенсионного фонда Украины.

Кому необходимо обратиться в ПФУ для продления выплат

В ПФУ отметили, что до конца июня текущего года за продлением предоставления субсидий или льгот следует обратиться:



гражданам, которые сейчас получают субсидии или льготы;

были получателями коммунальных субсидий или льгот по состоянию на 24 февраля 2022 года;

проживали/проживают на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

с начала полномасштабной войны не обращалась в органы соцзащиты населения или органы Пенсионного фонда за переназначением помощи.

Как подать заявление и документы

Подать заявление и необходимые документы можно одним из удобных способов:

онлайн — через портал е-услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или портал Дія;

почтой — в адрес органа ПФУ;

лично — в сервисные центры ПФУ, к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих тергромад, в центры предоставления админуслуг.

Согласно постановлению правительства от 8 мая 2024 года № 521 украинцы, которые в 2022 году проживали на оккупированных территориях/активных боевых действий, где структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения не имели возможности выполнять свою работу и которым льготы и субсидии выплачивались в соответствии с постановлением правительства от 07.03.2022 № 215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения» для продления получения пособия должны до 1 июля текущего года обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлениями о назначении субсидий и льгот.

Больше всего подорожала электроэнергия — в прошлом году эта услуга стоила на 69,7% дешевле. Напомним, по данным Госстата, в Украине с апреля 2023 года по апрель 2024 года тарифы на коммунальные услуги выросли на 12,9%.электроэнергия — в прошлом году эта услуга стоила на 69,7% дешевле.

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