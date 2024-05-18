Як за рік змінились ціни на комунальні послуги — дані Держстату Сьогодні 10:05 — Особисті фінанси

Як за рік змінились ціни на комунальні послуги — дані Держстату

В Україні з квітня 2023 року до квітня 2024 року тарифи на комунальні послуги зросли на 12,9%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Як змінилися ціни

Найбільше подорожчала електроенергія — торік ця послуга коштувала на 69,7% дешевше.

У той же час, вартість низки послуг залишилась на колишньому рівні.

Зазначається, що деякі послуги незначно зросли:

тариф на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 5,1%;

тариф на утримання та ремонт житла подорожчав на 3,2%;

прибирання сміття — на 1,6%.

Водночас тарифи на водопостачання, водовідведення, природний газ, гарячу воду і опалення не змінились.

Нагадаємо, існує ймовірність, що в Україні підвищать тарифи на електроенергію. Такий сценарій можливий, адже для підготовки до осінньо-зимового періоду потрібно більше мільярда доларів.

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