Як за рік змінились ціни на комунальні послуги — дані Держстату — Finance.ua
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Як за рік змінились ціни на комунальні послуги — дані Держстату

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Як за рік змінились ціни на комунальні послуги — дані Держстату
Як за рік змінились ціни на комунальні послуги — дані Держстату
В Україні з квітня 2023 року до квітня 2024 року тарифи на комунальні послуги зросли на 12,9%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Як змінилися ціни

Найбільше подорожчала електроенергія — торік ця послуга коштувала на 69,7% дешевше.

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У той же час, вартість низки послуг залишилась на колишньому рівні.
Зазначається, що деякі послуги незначно зросли:
  • тариф на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 5,1%;
  • тариф на утримання та ремонт житла подорожчав на 3,2%;
  • прибирання сміття — на 1,6%.
Водночас тарифи на водопостачання, водовідведення, природний газ, гарячу воду і опалення не змінились.

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Нагадаємо, існує ймовірність, що в Україні підвищать тарифи на електроенергію. Такий сценарій можливий, адже для підготовки до осінньо-зимового періоду потрібно більше мільярда доларів.
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За матеріалами:
Novyny.live
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