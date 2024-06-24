Пенсия УБД: как оформить и размер выплат — Finance.ua

Пенсия УБД: как оформить и размер выплат Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Пенсия УБД: как оформить и размер выплат

Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

При каких условиях УБД назначают досрочную пенсию

Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

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Размер выплат

Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

К пенсиям участникам боевых действий устанавливаются:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;

целевая денежная помощь в размере 40 грн;

ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленным законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4958 грн.

Как оформить пенсию

Для оформления пенсии участникам боевых действий необходимо предоставить оригиналы документов:

паспорта;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

трудовой книжки или документов о стаже (документы о прохождении военной службы);

справки о заработной плате (денежное довольствие) по декабрь 2016 года (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц); удостоверение участника боевых действий;

справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины;

фото (для выдачи пенсионного удостоверения).

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Заявление о назначении/перерасчете пенсии участнику боевых действий подается средствами портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров уменьшил количество документов, которые нужно предоставить для получения статуса участника боевых действий (УБД);

участники боевых действий имеют право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления, независимо от доходов;



правительство одобрило изменения в законодательство, которые позволят иметь только цифровое удостоверение ветерана в «Дія» без бумажного. Дальше изменения должен принять парламент.



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