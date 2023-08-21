Еще одной категории украинцев начали оформлять статус УБД — Finance.ua

Еще одной категории украинцев начали оформлять статус УБД Сегодня 15:14 — Личные финансы

Еще одной категории украинцев начали оформлять статус УБД

В Украине идет полномасштабная война против страны-агрессора. В Кабмине уже приступили к оформлению статуса участника боевых действий добровольцам.

Об этом сообщает Минветеранов.

В ведомстве говорят, что статус УБД предоставляют добровольцам, которые встали на защиту территории Украины с 24 февраля по 25 марта 2022 года, но затем не присоединились к Вооруженным силам Украины или другим составляющим сектора безопасности и обороны.

Какие статусы могут получить добровольцы

Согласно решению Кабмина, добровольцы могут получить следующие статусы:

статус инвалида войны могут получить добровольцы, которые получили ранения во время боевых действий;

статус члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины предоставляют родственникам добровольцев.

Что нужно сделать, чтобы получить статус УБД

Для того чтобы добровольцу получить статус участника боевых действий, нужно письменно (лично или по почте) обратиться в межведомственную комиссию при Минветеранов по адресу: пер. Музейный, 12, г. Киев, 1 001.

Образцы заявлений и списки необходимых документов для получения вышеуказанных статусов можно найти по ссылке

Межведомственная комиссия при Минветеранов будет тщательно проверять документы и свидетельства установления статуса на предмет фальсификации.

Напомним, Кабинет министров 11 июля разрешил оформлять статус участника боевых действий защитникам, воевавшим вне состава боевых подразделений. Статус УБД смогут оформлять граждане, которые с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2022 года защищали территорию Украины от российских оккупантов в составе:

добровольческих формирований во взаимодействии с ВСУ, МВД, Госпогранслужбой, Национальной полицией, Нацгвардией, СБУ;

иными образованными в соответствии с законом военными формированиями и правоохранительными органами, или согласно Закону Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины».

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