Что делать, если удостоверение УБД утеряно или повреждено — Finance.ua

Что делать, если удостоверение УБД утеряно или повреждено
Удостоверение участника боевых действий можно восстановить, если вы потеряли его, оно утрачено или повреждено в результате боевых действий.
Об этом сообщают юристы Украинского ветеранского фонда.
О документе
Удостоверение участника боевых действий — это документ, подтверждающий статус ветеранов войны и других лиц, на которые распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Удостоверение необходимо для оформления гарантированных льгот и выплат.
Как его восстановить
В случае, если удостоверение выдавала межведомственная комиссия, для восстановления этого документа необходимо по электронной почте Министерства по делам ветеранов dpi@mva.gov.ua отправить следующие документы:
- собственноручно заверенные копии страниц паспорта (1, 2 и 11, 12);
- собственноручно заверенную копию справки о присвоении идентификационного номера;
- фотографии размером 3×4 (2 штуки);
- заявление о замене испорченного/утраченного удостоверения с уточнением причин утраты (заявление пишется в произвольной форме, с обязательным указанием своей электронной почты и номера мобильного телефона);
- если удостоверение повреждено, оно также прилагается к заявлению для подтверждения его негодности.
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Фотографии и поврежденное удостоверение, подлежащее уничтожению, направляются почтовой связью АО «Укрпочта» по адресу Министерства по делам ветеранов: г. Киев, пер. Музейный, 12, 1 001.
Если удостоверение было утрачено, то соответствующее заявление необходимо подать в отдел полиции.
«Желательно также подать объявление в газету о потере документа с указанием фамилии, имени, отчества, которые на нем указаны», — добавили юристы.
К пакету вышеперечисленных документов нужно приложить копию заявления в полицию и копию объявления в газете, а при наличии — и копию удостоверения.
Демобилизованным лицам для восстановления удостоверения необходимо написать заявление в ТЦК и СП по месту учета. ТЦК в свою очередь сделает запрос в то учреждение, которым было выдано удостоверение.
Справка Finance.ua:
- народные депутаты поддержали законопроект № 11 143, который значительно упрощает процедуру оформления статуса участника боевых действий;
- принятие законопроекта создаст условия для законодательного упрощения процедуры оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, в том числе за счет усовершенствования информационного взаимодействия между госреестрами. А также улучшит процесс определения статуса и обеспечит защиту прав военнослужащих, участвовавших в боевых действиях.
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