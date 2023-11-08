Рада приняла в первом чтении два законопроекта об автоматическом предоставлении статуса УБД — Finance.ua

Рада приняла в первом чтении два законопроекта об автоматическом предоставлении статуса УБД Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Рада приняла в первом чтении два законопроекта об автоматическом предоставлении статуса УБД

Верховная Рада на своем заседании проголосовала в первом чтении за два законопроекта, которые касаются автоматического предоставления статуса участника боевых действий.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

«Сейчас Рада приняла в первом чтении два законопроекта (№ 10 062 и 9681), которые касаются автоматического предоставления статуса УБД», — написал Гончаренко в Telegram.

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Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10 062 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения».

Также парламент в первом чтении поддержал проект закона № 9681 «О внесении изменений в Закон Украины „О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ относительно цифровизации обретения статуса участника боевых действий в условиях военного положения».

Как указывается в пояснительной записке к первому документу, процедура предоставления статуса участника боевых действий является сложной и долговременной, в частности из-за большого количества нужных документов и бюрократических процедур. А это, в свою очередь, усложняет интеграцию военнослужащих в гражданскую жизнь, а также делает невозможным получение определенных льгот и поддержки со стороны государства.

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Сегодня деятельность сектора безопасности и обороны обеспечивают более миллиона человек в разных структурах. В частности, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 тысяч человек, в Государственную пограничную службу Украины — 60 тысяч, в Национальную гвардию Украины — 90 тысяч, в Национальную полицию Украины — 100 тысяч.

Однако, по данным Министерства обороны, начиная с 24 февраля 2022 года и по состоянию на август 2023 только 95 846 человек, принимавших участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины в связи с военной агрессией рф, получили статус участника боевых действий.

УНН По материалам:

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