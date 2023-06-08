УБД предложат новые льготы: детали законопроекта — Finance.ua

УБД предложат новые льготы: детали законопроекта
Украинские депутаты предлагают обновить социальные гарантии для участников боевых действий (УБД) и их семей. Речь идет о введении дополнительных льгот.
Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде Украины (ВРУ).
Речь идет о проекте закона № 9357. Инициаторы документа, в том числе руководитель Налогового комитета Даниил Гетманцев, выступают за расширение списка социальных гарантий и для участников боевых действий и их родственников.
Речь идет о таких категориях лиц:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью, полученной из-за войны;
- участники войны и их дети;
- дети погибших/умерших ветеранов войны;
- дети погибших/умерших защитников Украины.
Проект закона предусматривает следующие льготы для участников боевых действий и их родственников:
- бесплатная медицина в больницах и клиниках частной или смешанной формы собственности, ФЛП;
- бесплатное зачисление/обучение детей УБД в частных или корпоративных дошкольных учреждениях;
- бесплатное зачисление/обучение детей в частных или корпоративных средних учебных заведениях;
- бесплатное зачисление/обучение детей в частных заведениях внешкольного образования.
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