УБД предложат новые льготы: детали законопроекта — Finance.ua

УБД предложат новые льготы: детали законопроекта Сегодня 16:30 — Казна и Политика

УБД предложат новые льготы: детали законопроекта

Украинские депутаты предлагают обновить социальные гарантии для участников боевых действий (УБД) и их семей. Речь идет о введении дополнительных льгот.

Речь идет о проекте закона № 9357. Инициаторы документа, в том числе руководитель Налогового комитета Даниил Гетманцев, выступают за расширение списка социальных гарантий и для участников боевых действий и их родственников.

Речь идет о таких категориях лиц:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью, полученной из-за войны;

участники войны и их дети;

дети погибших/умерших ветеранов войны;

дети погибших/умерших защитников Украины.

Проект закона предусматривает следующие льготы для участников боевых действий и их родственников:

бесплатная медицина в больницах и клиниках частной или смешанной формы собственности, ФЛП;

бесплатное зачисление/обучение детей УБД в частных или корпоративных дошкольных учреждениях;

бесплатное зачисление/обучение детей в частных или корпоративных средних учебных заведениях;

бесплатное зачисление/обучение детей в частных заведениях внешкольного образования.

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