Больше миллиона долларов: американцы рассказали, сколько денег им нужно для комфортной пенсии — Finance.ua

Больше миллиона долларов: американцы рассказали, сколько денег им нужно для комфортной пенсии Сегодня 18:00 — Мир

Больше миллиона долларов: американцы рассказали, сколько денег им нужно для комфортной пенсии

Американцы в большинстве своем считают, что им нужно примерно 1,46 млн долларов (57 млн ​​грн), чтобы комфортно выйти на пенсию. Это на 53% больше средней цифры, которую они называли в 2020 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Northwestern Mutual. Но большинство людей далеки от достижения этой цели, и исследование показало, что средняя сумма, хранящаяся на пенсионном счете сегодня, составляет всего 88 400 долларов, говорится в материале CBS

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Это означает, что типичный работник имеет разрыв в размере 1,37 миллиона долларов между их фактическими сбережениями и их пенсионными устремлениями.

Из-за влияния инфляции и других финансовых давлений американцы сегодня считают, что им нужно больше откладывать деньги на свои золотые годы по сравнению с 2020 годом. Тогда типичные работники озвучили сумму в 951 000 долларов (37 184 100 грн) сбережений, сказала Адити Джавери Гохале, главный стратегический директор Northwestern Mutual, CBS MoneyWatch.

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Но, добавила она, многие работники также ожидают жить дольше и проводить больше времени на пенсии, что может объяснить, почему люди считают, что им нужны большие суммы. Так, работники поколения Z хотят выйти на пенсию в 60 лет, и почти 1 из 3 считает, что они доживут до 100 лет, а это значит, что им нужно будет финансировать 40-летнюю пенсию, показало исследование.

«Волшебное число находится на постоянном максимуме — оно на 50% выше, чем было до пандемии, — сказала Гохале. — Стоимость жизни в целом, будь то в реальности или восприятии, кажется, сейчас дороже, чем это было раньше».

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И все больше американцев озабочены социальным обеспечением, учитывая, что резервы целевого фонда программы должны быть исчерпаны в 2033 году, что приведет к сокращению выплат, если программа не будет подкреплена к этому времени.

Обозреватель По материалам:

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