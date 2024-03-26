Как вычислить размер и возраст выхода на пенсию: пенсионный калькулятор от ПФ — Finance.ua
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Как вычислить размер и возраст выхода на пенсию: пенсионный калькулятор от ПФ

Личные финансы
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Как вычислить размер и возраст выхода на пенсию: пенсионный калькулятор от ПФ
Как вычислить размер и возраст выхода на пенсию: пенсионный калькулятор от ПФ
В Пенсионном Фонде сообщили украинцам, как узнать размер своей будущей пенсии.
Для этого можно воспользоваться сервисом самостоятельно, в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины. Пенсионный калькулятор — это электронный сервис, позволяющий рассчитать размер будущей пенсии и возраст выхода на пенсию.
Об этом пишет Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области.
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Нужно проверить актуальность ваших данных: дату рождения, пол, в случае необходимости внести правильные данные.
В случае обнаружения неточностей персональных данных граждане могут подать анкету застрахованного лица для внесения изменения/уточнения данных в РСО не выходя из дома — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Как изменить персональные данные в реестре застрахованных лиц, узнайте из видеоинструкции.
Учтите требования к скан-копиям документов:
  • изготавливаются из оригиналов документов;
  • должны быть цветными, четкими и читабельными;
  • сохранены в форматах JPG или PDF;
  • размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
  • названия должны соответствовать виду отсканированного документа.
Выберите алгоритм расчета пенсии — по введенным данным или учитывая стаж, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста.
При необходимости актуализируйте данные по трудовой деятельности — дополните периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактируйте (при необходимости) суммы ежемесячного заработка.
Нажмите кнопку «Добавить период», в анкете «Новый период трудовой деятельности» заполните необходимые поля.
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Информацию о сумме заработной платы можно получить в разделе «Моя заработная плата» в левом горизонтальном меню.
Выполняем расчет пенсии, нажав кнопку Сохранить и рассчитать. В результате проведения расчета пенсии вы получите:
  • ориентировочный размер пенсии по введенным данным или учитывая стаж, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;
  • подробный протокол расчета.
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Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины постоянно. Кстати, количество раз изменения или уточнения входных данных и расчета пенсии не ограничено.

Справка Finance.ua:

  • Пенсия по возрасту назначается при достижении предусмотренного законом возраста при наличии требуемого страхового стажа. Все условия назначения пенсии по возрасту определены статьей 26 Закона Украины от 09 июля 2003 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
  • Закон определяет возраст для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет в зависимости от продолжительности приобретенного страхового стажа. Для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Минимальная зарплата и пенсия в 2024 году

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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