Как вычислить размер и возраст выхода на пенсию: пенсионный калькулятор от ПФ — Finance.ua

Как вычислить размер и возраст выхода на пенсию: пенсионный калькулятор от ПФ Сегодня 09:00 — Личные финансы

Как вычислить размер и возраст выхода на пенсию: пенсионный калькулятор от ПФ

В Пенсионном Фонде сообщили украинцам, как узнать размер своей будущей пенсии.

пенсии и возраст выхода на пенсию. Для этого можно воспользоваться сервисом самостоятельно, в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины. Пенсионный калькулятор — это электронный сервис, позволяющий рассчитать размер будущей

Об этом пишет Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области.

Нужно проверить актуальность ваших данных: дату рождения, пол, в случае необходимости внести правильные данные.

В случае обнаружения неточностей персональных данных граждане могут подать анкету застрахованного лица для внесения изменения/уточнения данных в РСО не выходя из дома — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как изменить персональные данные в реестре застрахованных лиц, узнайте из узнайте из видеоинструкции

Учтите требования к скан-копиям документов:

изготавливаются из оригиналов документов;

должны быть цветными, четкими и читабельными;

сохранены в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Выберите алгоритм расчета пенсии — по введенным данным или учитывая стаж, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста.

При необходимости актуализируйте данные по трудовой деятельности — дополните периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактируйте (при необходимости) суммы ежемесячного заработка.

Нажмите кнопку «Добавить период», в анкете «Новый период трудовой деятельности» заполните необходимые поля.

Читайте также Какой будет пенсия по инвалидности в 2024 году

Информацию о сумме заработной платы можно получить в разделе «Моя заработная плата» в левом горизонтальном меню.

Выполняем расчет пенсии, нажав кнопку Сохранить и рассчитать. В результате проведения расчета пенсии вы получите:

ориентировочный размер пенсии по введенным данным или учитывая стаж, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;

подробный протокол расчета.

Читайте также Как назначается пенсия по возрасту

Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины постоянно. Кстати, количество раз изменения или уточнения входных данных и расчета пенсии не ограничено.

Справка Finance.ua:

Пенсия по возрасту назначается при достижении предусмотренного законом возраста при наличии требуемого страхового стажа. Все условия назначения пенсии по возрасту определены статьей 26 Закона Украины от 09 июля 2003 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Закон определяет возраст для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет в зависимости от продолжительности приобретенного страхового стажа. Для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.