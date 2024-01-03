Какой будет пенсия по инвалидности в 2024 году — Finance.ua

Какой будет пенсия по инвалидности в 2024 году Сегодня 06:17 — Личные финансы

Какой будет пенсия по инвалидности в 2024 году

Согласно бюджету, который Верховная Рада приняла 9 ноября прошлого года, в 2024 году вырастет минимальная пенсия по инвалидности в Украине, а люди, признанные нетрудоспособными, получают соцвыплаты.

Об этом пишет Униан.

Пенсия по инвалидности в 2024 году

Известно, что по сравнению с 2023 годом с 1 января 2024 года пенсия вырастет на 268 грн. Таким образом, получится, что люди с ограниченными возможностями будут получать соцвыплаты в размере 2361 грн.

Читайте также Правительство продлит выплаты пенсионерам без идентификации: кого это касается

Однако, это максимальный размер пенсии, и сумма может быть меньше — она зависит от группы инвалидности:

пенсия по инвалидности 1 группа (2024) — Украина дает 2361 грн;

пенсия по инвалидности 2 Группа (2024) — Украина дает 1888,8 грн;

пенсия по инвалидности 3 группа (2024) — Украина дает 1416,6 грн.

Эти суммы относятся к людям-инвалидам с рождения, а детям с инвалидностью, не достигшим 18 лет, будет начислено пособие в размере 1652,7 грн.

Пенсия по инвалидности — уход за нетрудоспособным

Также государство обеспечит финансовую поддержку людей, которые ухаживают за инвалидами с детства. Самая большая цифра для тех, у кого I группа:

инвалидность с детства I группы подгруппа, А — 4722 грн;

инвалидность с детства I группы подгруппа Б — 2361 грн.

Если человек не попадает под два пункта, описанных выше, но ему требуется постоянный уход, то пенсия по инвалидности 3 группа (2024) будет равна 1770,75 грн. То же касается людей с 2 ​​группой.

Также пенсия по инвалидности будет у детей с ограниченными возможностями — ее сумма тоже зависит от группы:

ребенок до 6 лет, инвалидность подгруппы, А — 5163 грн;

другой ребенок до 6 лет — 1281,5 грн;

ребенок 6−18 лет, инвалидность подгруппы, А — 6392 грн;

другой ребенок 6−18 лет — 1598 грн.

Получить соцвыплаты можно без подачи заявления в органы социальной помощи — перерасчет производится автоматически после повышения прожиточного минимума в стране.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.