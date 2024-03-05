Какую пенсию будут получать украинцы с минимальной зарплатой — Finance.ua

Какую пенсию будут получать украинцы с минимальной зарплатой Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Многие украинцы имеют необходимый стаж и даже больше, чем нужно. Однако их пенсии остаются низкими. Дело в том, что выплаты зависят от размера страховых взносов, которые платили за них работодатели. А на них оказывают непосредственное влияние доходы. Стало известно, на какую пенсию могут рассчитывать граждане с минимальной зарплатой.

В Пенсионном фонде сообщили, что в 2024 году украинцы, которые официально получают минималку и за которых вносят минимальный социальный взнос, не могут получить высокую пенсию. Так, работодатель платит налог в размере 1562 грн.

В этом году минимальная зарплата с 1 января составила 7100 грн. Таким образом, минимальная пенсия выросла до 2361 грн. В 2023 ее размер составлял 2093 грн.

На минимальную пенсию могут рассчитывать украинцы, имеющие достаточный страховой стаж. Как известно, он будет ежегодно повышаться. В 2024 для выхода на заслуженный отдых нужно накопить 31 год стажа, а в 2025 — уже от 32 лет. Требование будет увеличиваться ежегодно и к 2028-му потребуется уже 35 лет стажа.

Напомним, что минимальная заработная плата в Украине вырастет еще раз в апреле — до 8000 грн.

Известно, что пенсионеры, расчетный размер пенсии которых меньше минимальной, все равно получают ее. Государство доплачивает разницу между «минималкой» и фактической суммой, заработанной гражданином.

В формуле расчета пенсии зарплату за последние три года следует умножать на отношение собственной заработной платы к средней по Украине, на годы стажа и на 1%. Средняя зарплата в Украине на 1 января 2024 года составляла 19 500 грн, а пенсия — 5385,3 грн.

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