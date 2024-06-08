Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15 тисяч гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15 тисяч гривень

Особисті фінанси
130
Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15 тисяч гривень
Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15 тисяч гривень, Фото: freepik
В Україні з зарплатою 15 тис. грн можна розраховувати на пенсію у 4 228,2 грн.
Це підрахувало видання «Обозреватель».
Варто зауважити, що розмір пенсії залежить і від стажу. Зазначений розмір порахований з урахуванням 35 років стажу (повний стаж).
Читайте також
Під час розрахунку пенсії середню заробітну плату громадян порівнюють із середньою зарплатнею за даними Пенсійного фонду, тобто тієї, з якої сплачені внески.
Враховують середню заробітну плату за три роки — це 13,55 тис. грн. У разі якщо зарплатня становитиме 15 тис. грн, то збільшуватиметься пропорційно до середньої, а коефіцієнт буде дорівнювати 0,89.
Таким чином, громадянам з таким офіційним доходом та достатнім страховим стажем виплатять пенсію у розмірі 4,22 тис. грн.
Читайте також
За останніми даними за квітень, середня пенсія з початку року зросла з 5,3 до 5,7 тис. грн. Насправді ж середня пенсія не показує реальну картину.
Виплати дуже різняться залежно від регіону. Якщо в Києві пенсіонери в середньому отримують 7848 грн, то в Тернопільській області - всього 4399 грн.
Нагадаємо, внаслідок весняної індексації розмір мінімальної пенсії зріс на 364 гривні й тепер становить 2725 гривень. Така виплата встановлюється пенсіонерам, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу.

Довідка Finance.ua:

  • перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак сказала, що громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці;
  • громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть сплачувати внески на державне пенсійне страхування;
  • українці, яким уже виповнилося 60 років, а пенсію їм так і не призначили через брак страхового стажу, можуть продовжувати платити добровільний страховий внесок доти, доки їм не призначать пенсійну виплату.

Як відбувається розрахунок пенсій у країнах Європи (аналогія з Україною)

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.