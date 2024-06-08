Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15 тисяч гривень — Finance.ua

Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15 тисяч гривень Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15 тисяч гривень, Фото: freepik

В Україні з зарплатою 15 тис. грн можна розраховувати на пенсію у 4 228,2 грн.

Це підрахувало видання «Обозреватель».

Варто зауважити, що розмір пенсії залежить і від стажу. Зазначений розмір порахований з урахуванням 35 років стажу (повний стаж).

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Під час розрахунку пенсії середню заробітну плату громадян порівнюють із середньою зарплатнею за даними Пенсійного фонду, тобто тієї, з якої сплачені внески.

Враховують середню заробітну плату за три роки — це 13,55 тис. грн. У разі якщо зарплатня становитиме 15 тис. грн, то збільшуватиметься пропорційно до середньої, а коефіцієнт буде дорівнювати 0,89.

Таким чином, громадянам з таким офіційним доходом та достатнім страховим стажем виплатять пенсію у розмірі 4,22 тис. грн.

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За останніми даними за квітень, середня пенсія з початку року зросла з 5,3 до 5,7 тис. грн. Насправді ж середня пенсія не показує реальну картину.

Виплати дуже різняться залежно від регіону. Якщо в Києві пенсіонери в середньому отримують 7848 грн, то в Тернопільській області - всього 4399 грн.

2725 гривень. Така виплата встановлюється пенсіонерам, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу. Нагадаємо, внаслідок весняної індексації розмір мінімальної пенсії зріс на 364 гривні й тепер становитьТака виплата встановлюється пенсіонерам, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу.

Довідка Finance.ua:

перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак сказала, що громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці;

громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть сплачувати внески на державне пенсійне страхування;



українці, яким уже виповнилося 60 років, а пенсію їм так і не призначили через брак страхового стажу, можуть продовжувати платити добровільний страховий внесок доти, доки їм не призначать пенсійну виплату.



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