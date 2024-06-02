Чи може українець, який тимчасово мешкає за кордоном, сплачувати добровільні внески до ПФУ — Finance.ua

Чи може українець, який тимчасово мешкає за кордоном, сплачувати добровільні внески до ПФУ Сьогодні 21:27 — Особисті фінанси

Чи може українець, який тимчасово мешкає за кордоном, сплачувати добровільні внески до ПФУ

Громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть сплачувати внески на державне пенсійне страхування

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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«Сплачувати добровільний внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України можна незалежно від того, де перебуває людина», — йдеться у повідомленні.

Головною умовою для добровільної участі є:

наявність у Реєстрі застрахованих осіб інформації про особу, на користь якої надходить внесок;

наявність інформації про те, що вона не є пенсіонером.

Це означає, що добровільну участь може брати людина, яка хоча б раз була працевлаштованою та за неї роботодавцем офіційно сплачено ЄСВ, і в місяці сплати добровільних внесків вона не була пенсіонером.

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При цьому періодичність та розмір сплати добровільних внесків визначається самостійно, виходячи з фінансових можливостей.

Для того щоб до страхового стажу було зараховано повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який становить 22% від мінімальної заробітної плати (з 1 квітня 2024 року — 1 760 грн).

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Як добровільно сплачувати внески

Щоб скористатися можливістю добровільної участі, необхідно:

укласти договір з ПФУ на вебпорталі Пенсійного фонду України саме в електронній формі;

в особистому кабінеті на вебпорталі Фонду потрібно обрати опцію «Договір на добровільну участь»;



заповнити форму;



підписати договір про добровільну сплату страхових внесків за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);



сплачувати добровільний внесок протягом періоду, який визначає для себе людина.



Нагадаємо, протягом перших чотирьох місяців поточного року у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування надійшло 12,9 млн грн добровільних внесків.

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Українці, яким уже виповнилося 60 років, а пенсію їм так і не призначили через брак страхового стажу, можуть продовжувати платити добровільний страховий внесок доти, доки їм не призначать пенсійну виплату.

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