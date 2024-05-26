Пенсійні виплати 2024. Скільки коштів доплачують за надстаж — Finance.ua

Пенсійні виплати 2024. Скільки коштів доплачують за надстаж Сьогодні 18:18 — Особисті фінанси

Пенсійні виплати 2024. Скільки коштів доплачують за надстаж

Українські громадяни отримують доплату до пенсійної виплати за понаднормовий стаж.

Профільне видання «На пенсії» інформує , як розраховують відповідну суму у 2024 році.

Виплати за понаднормовий стаж

Українці, яким невистачає страхового стажу, можуть докупити необхідний обсяг.

У випадку, коли стажу більше норми, передбачені доплати до пенсійних виплат.

За нормами, розмір пенсії залежить від стажу та розміру заробітної плати. Через це, навіть за наявності значного розміру стажу, виплати не будуть великі.

Так, якщо у громадянина є 55 років страхового стажу, то основний розмір пенсії за віком буде становити 55% від зарплати. Розмір кінцевої суми пенсії формується, враховуючи усі надбавки.

Формула розрахунку для надстажу

Серед таких надбавок і доплата за понаднормовий стаж. Формула розрахунку така: кожен рік стажу додає до пенсії 1% від її основного розміру, проте не більше ніж на 1% від рівня прожиткового мінімуму.

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Сума залежить від того, коли громадянин вийшов на пенсію:

якщо до жовтня 2011 року, то надстаж для чоловіків рахують після 25 років стажу, а для жінок — після 20-ти;

після жовтня 2011-го чоловічий надстаж рахують після 35 років стажу, жіночий — після 30-ти.

У 2024 році прожитковий мінімум в Україні дорівнює 2,36 тис. гривень.

Відтак, пенсіонери, які мають 30 років надстажу і пенсію, що перевищує мінімальну, отримають до 708 гривень доплати. Тобто по 23,61 грн за кожний рік понаднормового стажу.

2 361 грн х 30% = 708 гривень.

Водночас, для пенсіонерів, які працюють, під час розрахунку сум виплат використовують прожитковий мінімум, встановлений на час виходу на пенсію.

Новий прожитковий мінімум почнуть враховувати виключно після звільнення. Тоді ж відбудуться і відповідні доплати.

Громадяни можуть перевірити, які надбавки додали до загального розміру пенсійної виплати, у місцевому відділенні Пенсійного фонду України (ПФУ).

У разі, якщо громадянин не має достатньо стажу згідно із сучасними правилами, пенсію можуть не призначити після досягнення 65-річного віку.

Таким людям призначають державну соціальну допомогу. Також вони можуть додатково докупити стаж.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол.

Довідка Finance.ua:

минулого року у Пенсійному фонді України зʼявилась можливість перерахунку благодійної пожертви, щоб збільшити розмір пенсії конкретної людини. Також зробити внесок можна знеособлено;

благодійний персоналізований внесок, або благодійна пожертва, здійснена на користь конкретного пенсіонера, включається у виплатні документи не пізніше одного місяця з дня надходження коштів.

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