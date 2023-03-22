Благодійні пожертви для пенсіонерів: як зробити внесок — Finance.ua
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Благодійні пожертви для пенсіонерів: як зробити внесок

Особисті фінанси
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Благодійні пожертви для пенсіонерів: як зробити внесок
Благодійні пожертви для пенсіонерів: як зробити внесок
Хочете збільшити розмір пенсій для своїх батьків, бабусь чи дідусів, або просто пожертвувати кошти для всіх українських пенсіонерів загалом? Така опція з’явилась на офіційному сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).
Про це повідомляє Financial Literacy Ukraine.
«Відтепер у Пенсійний фонд можна перерахувати благодійну пожертву, щоб збільшити розмір пенсії конкретної людини, або зробити внесок знеособлено», — сказано в повідомленні.
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У разі здійснення персоналізованої пожертви 70% внеску спрямовується на виплату певній людині, а 30% — до солідарної пенсійної системи. Ці кошти розподілятимуть між пенсіонерами з найнижчими пенсіями.
Сума не персоналізованої благодійної пожертви 100% спрямовуватиметься до солідарної системи на пенсійні виплати.

Як зробити благодійну пожертву до Пенсійного фонду

Благодійний внесок можна зробити онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.
1. Зайдіть на сайт та оберіть розділ «Благодійні пожертви» у правому кутку.
2. Заповніть необхідні поля:
  • якщо ви бажаєте зробити благодійний внесок на користь конкретного пенсіонера, потрібно зазначити суму коштів, вказати прізвище, ім’я та по батькові отримувача, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • якщо ви бажаєте зробити внесок на користь усіх пенсіонерів, варто зазначити лише суму пожертви.
3. Натисніть «Сплатити» та оберіть опцію «Сплатити онлайн». Після цього необхідно ввести дані платіжної картки та підтвердити платіж.
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Персоналізовані благодійні кошти вноситимуть у документи для пенсійної виплати щонайбільше через один місяць після їх надходження. Після чого одразу будуть виплачені пенсіонеру під час нарахування пенсії у певну дату.
Робити пожертви може будь-який громадянин, який проживає в Україні чи за кордоном.
Нагадаємо, з 1 квітня 2023 року відбудеться щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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