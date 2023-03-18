ПФУ назвав середній розмір підвищення пенсій після індексації з 1 березня — Finance.ua

ПФУ назвав середній розмір підвищення пенсій після індексації з 1 березня
В Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше 100 гривень та не більше 1500 гривень. Всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 гривень.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
Індексація пенсій
На коефіцієнт збільшення 1,197 проіндексовано пенсії, призначені відповідно до законів України:
- «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (пенсії із солідарної системи) — 9,0 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 587,41 гривень;
- «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи) — 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 998,54 гривні;
- «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (пенсії військовослужбовцям) — 0,5 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 1073,56 гривні:
- для 0,9 млн пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у період з 01.01.2020 до 31.12.2022 включно, які не підвищились з 1 березня, встановлено щомісячну доплату в розмірі 100 гривень.
Підвищення мінімальних розмірів пенсій
Збільшено розміри мінімальних пенсій:
- 1,7 млн пенсіонерів, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, — до 3120 гривень; середній розмір підвищення — 385,48 гривні;
- 0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності (військовослужбовці або постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи) — на коефіцієнт збільшення 1,197.
Збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат:
- 0,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 20 років у жінок і не менше ніж 25 років у чоловіків, — до 3120 гривень;
- 0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, — до 3000 гривень;
- 2,1 млн пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю І групи, які отримують пенсії із солідарної системи, — до 2760,00 гривень;
- 0,3 млн інших категорій пенсіонерів, які не працюють, — до 2520,00 гривень.
Середній розмір пенсії
За оперативними даними середній розмір пенсії станом на 1 березня склав 5219,69 гривні.
Перерахунок з 1 березня проведено автоматично.
Розмір підвищення пенсії кожного конкретного пенсіонера відповідно до цієї постанови визначено індивідуально з урахуванням його особистих показників, зокрема закону, згідно з яким пенсію призначено, часу призначення пенсії, тривалості страхового стажу, величини заробітної плати, належності до непрацюючих пенсіонерів та до певної вікової категорії.
Виплата перерахованих пенсій проводиться починаючи з 4 березня у встановлені пенсіонерам дати.
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