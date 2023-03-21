Стало відомо, коли перерахують виплати пенсіонерам, які працюють — Finance.ua

Стало відомо, коли перерахують виплати пенсіонерам, які працюють Сьогодні 12:45 — Особисті фінанси

Стало відомо, коли перерахують виплати пенсіонерам, які працюють

В Україні з 1 квітня 2023 року відбудеться щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють.

Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики України Дарина Марчак, передає пресслужба Мінсоцполітики

«У квітні та липні набирають чинності окремі норми постанови Кабміну щодо індексації пенсії (№ 168 від 24 лютого 2023 року „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році“. — Ред.). Із 1 квітня відбудеться щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, а з 1 липня пенсії будуть індексовані, зокрема, для державних службовців, співробітників місцевих органів влади, науковців та деяких інших категорій громадян», — сказала Марчак.

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Вона зазначила, що цьогорічна індексація пенсійних виплат на 19,7% стала рекордною за останні роки і охопила максимальну кількість категорій пенсіонерів.

«Ми намагалися зробити максимум з того, що було можливо в умовах наявного фінансового ресурсу. Проводилися складні переговори всередині уряду, з Міністерством фінансів, з міжнародними партнерами, щоб довести, що цей фінансовий ресурс ми маємо і запланована індексація може бути забезпечена фінансово», — підкреслила перший заступник міністра.

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Крім того, вона запевнила, що навіть якщо допомога від міжнародних партнерів не надійде вчасно, уряд гарантує виконання своїх соціальних зобов’язань, зокрема, щодо виплати пенсій.

«Це захищені видатки державного бюджету. В разі затримки надходжень від міжнародних партнерів Міністерство фінансів профінансує їх за рахунок інших джерел», — наголосила Марчак.

Як повідомлялося, уряд прийняв рішення проіндексувати із 1 березня 2023 року пенсії на 19,7% для 10,5 млн осіб. Середній розмір пенсії становить 5 219,69 грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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