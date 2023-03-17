Деяким пенсіонерам доплатять 600 гривень у березні — Finance.ua
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Деяким пенсіонерам доплатять 600 гривень у березні

Особисті фінанси
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У березні понад 10 мільйонам українцям шляхом індексації підвищили пенсійні виплати. Це торкнулося майже усіх категорій пенсіонерів, і навіть тих, хто отримує мінімальні пенсії.
Відтак в залежності від виду пенсії, особа може отримати від 100 гривень до 1 500 гривень. Коефіцієнт індексації становив 19,7%.
Зверніть увагу,що в середньому додали 597 гривень. Тому середня пенсія після індексації становитиме 5 219 гривень.
Якщо порівняти цю суму із даними за січень, то ще два місяці тому середня пенсія складала 4 622 гривні для непрацюючих пенсіонерів.

Підвищення отримали не всі

За інформацією від Мінсоцполітики, березнева індексація не передбачена для всіх. Це насамперед стосувалося таких категорій громадян:
  • ті, що продовжують працювати та мають невеликий страховий стаж, а розмір пенсійної виплати не досягає 2,1 тисячі гривень;
  • колишні працівники прокуратури;
  • ті, хто отримує пенсії, що перевищують максимальний розмір, визначений законом;
  • отримувачі щомісячного довічного грошового утримання, у тому числі колишні судді.
Нагадуємо, що навіть без урахування надбавок та доплат, пенсії нардепів становлять чималу суму. Лише у 2022 році народний депутат Верховної Ради отримував в середньому пенсію у сумі майже 15 500 гривень.
До речі, мінімальна пенсія в Україні станом на 2023 рік становитьне більше 2 100 гривень(без врахування березневої індексації).
За даними у січні цього року пенсія для слуг народу все ж трішки зменшилася — до 15 356 гривень, тоді як річні видатки поки що були на рівні майже 11 тисяч гривень.
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За матеріалами:
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