Щоб не втратити пенсію: кому з українців треба звернутися в Пенсійний фонд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Щоб не втратити пенсію: кому з українців треба звернутися в Пенсійний фонд

Особисті фінанси
272
Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо у реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою було подано на переведення в електронний вигляд трудової книжки).
Якщо стажу у реєстрі недостатньо, то пенсію буде призначено за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України: https://portal.pfu.gov.ua/.
Якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку (якщо 60 років виповнилося, наприклад, 1 березня, то тримісячний період до 1 червня 2023 року).
Якщо звернення за пенсією буде пізніше — пенсію призначать із дати звернення за нею.
Також у Пенсійному фонді нагадали, які документи необхідно надати для призначення пенсії.
До сервісного центру необхідно подати:
  • заяву встановленої форми;
  • паспорт (оригінал та ксерокопія);
  • документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;
  • свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);
  • свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокс);
  • заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;
  • трудову книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;
  • ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • довідку з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);
  • диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);
  • за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця.
👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
На пенсии
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.