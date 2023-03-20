Щоб не втратити пенсію: кому з українців треба звернутися в Пенсійний фонд — Finance.ua

Щоб не втратити пенсію: кому з українців треба звернутися в Пенсійний фонд Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо у реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою було подано на переведення в електронний вигляд трудової книжки).

Якщо стажу у реєстрі недостатньо, то пенсію буде призначено за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України: https://portal.pfu.gov.ua/.

Якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку (якщо 60 років виповнилося, наприклад, 1 березня, то тримісячний період до 1 червня 2023 року).

Якщо звернення за пенсією буде пізніше — пенсію призначать із дати звернення за нею.

Також у Пенсійному фонді нагадали, які документи необхідно надати для призначення пенсії.

До сервісного центру необхідно подати:

заяву встановленої форми;

паспорт (оригінал та ксерокопія);

документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;

свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);

свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокс);

заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;

трудову книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;

ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

довідку з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);

диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);

за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року.

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