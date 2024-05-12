Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла на його ім'я як меценатська пожертва — Finance.ua

Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла на його ім'я як меценатська пожертва Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла на його ім'я як меценатська пожертва

Минулого року у Пенсійному фонді України зʼявилась можливість перерахунку благодійної пожертви , щоб збільшити розмір пенсії конкретної людини. Також зробити внесок можна знеособлено.

У ПФУ пояснили , як зміниться розмір пенсії у пенсіонера, коли меценат здійснить пожертву.

Коли нарахують пожертву

У відомстві зазначають, що благодійний персоналізований внесок, або благодійна пожертва, здійснена на користь конкретного пенсіонера, включається у виплатні документи не пізніше одного місяця з дня надходження коштів.

Наприклад, меценат зробив внесок для конкретного пенсіонера в розмірі 10 тисяч гривень.

Після надходження коштів на окремий рахунок Пенсійного фонду України, 70% благодійного персоналізованого внеску буде включено у виплатні документи для обраного пенсіонера. У наведеному прикладі - це 7 тисяч гривень.

Решту, 30%, буде спрямовано на фінансування пенсій інших пенсіонерів.

Зробити благодійний внесок можна за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол.

Довідка Finance.ua:

Пенсійний фонд спрямував на виплати майже ₴17 мільярдів у травні.



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