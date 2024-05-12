Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла на його ім'я як меценатська пожертва — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла на його ім'я як меценатська пожертва

Особисті фінанси
1
Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла на його ім'я як меценатська пожертва
Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла на його ім'я як меценатська пожертва
Минулого року у Пенсійному фонді України зʼявилась можливість перерахунку благодійної пожертви, щоб збільшити розмір пенсії конкретної людини. Також зробити внесок можна знеособлено.
У ПФУ пояснили, як зміниться розмір пенсії у пенсіонера, коли меценат здійснить пожертву.

Коли нарахують пожертву

У відомстві зазначають, що благодійний персоналізований внесок, або благодійна пожертва, здійснена на користь конкретного пенсіонера, включається у виплатні документи не пізніше одного місяця з дня надходження коштів.

Читайте також: Меценатські пенсії: що це та як отримати

Наприклад, меценат зробив внесок для конкретного пенсіонера в розмірі 10 тисяч гривень.
Після надходження коштів на окремий рахунок Пенсійного фонду України, 70% благодійного персоналізованого внеску буде включено у виплатні документи для обраного пенсіонера. У наведеному прикладі - це 7 тисяч гривень.
Решту, 30%, буде спрямовано на фінансування пенсій інших пенсіонерів.

Читайте також: Накопичувальна пенсія в Україні: право на гідну старість

Зробити благодійний внесок можна за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду.
Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол.

Довідка Finance.ua:

  • Пенсійний фонд спрямував на виплати майже ₴17 мільярдів у травні.
  • внутрішньо-переміщеним особам необхідно було пройти ідентифікацію, щоб отримувати пенсії. Тим, хто не встиг підтвердити свою особу до 31 березня, перестали перераховувати виплати на банківські картки. Однак пройти ідентифікацію можна зараз;
  • прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у новому пакеті фінансування від США на майже $61 млрд передбачено $7,5 млрд доларів на фінансування соціальних виплат, зокрема пенсії та субсидії.

Мінімальна зарплата та пенсія у 2024 році 👛

За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.