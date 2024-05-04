Прем'єр-міністр відповів, де візьмуть кошти на фінансування пенсій та субсидій у 2024 році — Finance.ua

Прем'єр-міністр відповів, де візьмуть кошти на фінансування пенсій та субсидій у 2024 році Сьогодні 10:04 — Казна та Політика

Прем'єр-міністр відповів, де візьмуть кошти на фінансування пенсій та субсидій у 2024 році, Фото: прес-служба прем'єр-міністра

Цього року Україні вдасться профінансувати соціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії, завдяки новій допомозі від США.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

За його словами, у новому пакеті фінансування від США на майже $61 млрд передбачено $7,5 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.

Читайте також Деяким пенсіонерам автоматично підвищать виплати з 1 травня

«Це та частина „бюджетного пазлу“, якої нам не вистачало, щоб закрити дефіцит бюджету до кінця цього року. Фактично, ми точно впевнені, що цього року і наступного року ми профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, всі субсидії. Тобто все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно та в повному обсязі. Власне, американська допомога дає нам впевненість в виконанні цих зобов’язань на 100%», — пояснив прем'єр.

$60,8 млрд передбачено для України. Нагадаємо, Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі $95,3 млрд. З нихпередбачено для України.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.