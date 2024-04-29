Деяким пенсіонерам автоматично підвищать виплати з 1 травня — Finance.ua

Деяким пенсіонерам автоматично підвищать виплати з 1 травня Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Деяким пенсіонерам автоматично підвищать виплати з 1 травня

В Україні з 1 травня 2024 року деяким пенсіонерам автоматично підвищать виплати. Проте для цього потрібно відповідати кільком вимогам.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Кому автоматично підвищать виплати у травні

Як передбачає пенсійне законодавство, підвищені виплати отримають у травні ті громадяни, які попереднього місяця досягнули віку 70, 75 та 80 років.

Щоб отримати доплати, потрібно відповідати ще такому критерію, як розмір чинної пенсії. Вона не повинна перевищувати 10,34 тис. гривень.

Такі надбавки до пенсій здійснять автоматично, нікому з громадян спеціально звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Суми надбавок до пенсій вже кілька років незмінні. Вони становлять:

для пенсіонерів від 70 до 74 років — 300 гривень;

для пенсіонерів від 75 до 79 років — 456 гривень;

для пенсіонерів старше 80 років — 570 гривень.

Виплату пенсіонерам нададуть на місяць після досягнення відповідного віку, що дозволяє на неї претендувати. Однак, надбавки не сумуються, якщо йдеться про людину віком 80 років. Передбачена для кожного віку окрема доплата.

Довідка Finance.ua:

В Україні навесні 2024 року влада підвищила пенсії для багатьох українців. Зокрема, в однієї з категорій громадян виплати зросли до 14,308 тис. грн.

В рамках індексації на початку весни пенсії у середньому підвищили на 8% для близько 10 млн громадян (на 397 грн). У підсумку розмір середньої пенсії в країні зріс до 5,792 тис. грн.



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