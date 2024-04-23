Пенсії в Україні підвищили, але не всім. У яких категорій виплати не зросли і чому — Finance.ua

Пенсії в Україні підвищили, але не всім. У яких категорій виплати не зросли і чому Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Пенсії в Україні підвищили, але не всім. У яких категорій виплати не зросли і чому

У той час, як у березні 2024 року Пенсійний фонд проіндексував пенсії майже 10 мільйонам громадян України, є багато категорій пенсіонерів, у яких виплати не зросли.

Про це пише профільне видання «На пенсії».

Зокрема, до редакції видання звернувся пенсіонер із наступним запитанням: «Мені 68 років. Стаж — 35 років. Не працюю. Розмір пенсії - 3451 гривня. Зверталася до Пенсійного фонду із запитанням, чому мені не перерахували пенсію з 1 січня. Там відповіли, що моя пенсія перевищує 2800 гривень, тож перерахунок не відбувся».

Фахівці видання відповіли, що така ситуація справді є: «Для осіб, яким виповнилося 65 років і які мають повний стаж (30 років — жінки, 35 років — чоловіки), мінімальна пенсія за віком встановлюється у розмірі 40% від мінімальної зарплати».

Зазначається також, що у 2023 року розмір мінімальної зарплати становив 6700 гривень, а мінімальна пенсія для зазначеної категорії осіб — 2680 гривень (6700×40%).

З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата збільшилась до 7100 гривень.

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Відтак тим, хто старше 65 років, має повний стаж і не працює, з 1 січня мінімальну пенсію збільшили до 2840 гривень (7100×40%).

«Оскільки загальний розмір вашої пенсії перевищував 3 тисячі гривень, то ви цей перерахунок просто не відчули, хоча формально він і відбувся», — пояснили експерти сайту.

Схожа ситуація стосується також перерахунку пенсій з 1 квітня 2024 року у зв’язку із зростанням мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень (зараз мінімальний розмір пенсії для осіб, яким виповнилося 65 років і які мають повний стаж, становить 3200 гривень).

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол. Проти аналогічного періоду минулого року середня пенсійна виплата збільшилась на 9,6% (+505 грн). Проте пенсіонери можуть стати першими жертвами гіперінфляції та бюджетної кризи, якщо держава не вдасться до ефективних заходів в економіці та соціальній політиці.

Відповідно до українського законодавства, з 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам за стаж, набутий в останні два роки.

За даними ПФУ, найвищі пенсії серед регіонів України виплачуються у Києві — 7 848 гривень. Друге місце посідає Рівненська область — 7 205 гривень. У першу п’ятірку за розміром пенсії увійшли Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривні).

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