З 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів: хто скільки отримує — Finance.ua

З 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів: хто скільки отримує Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

З 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів: хто скільки отримує

Відповідно до українського законодавства, з 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам за стаж, набутий в останні два роки.

Про це пише Мінсоцполітики.

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Від чого залежить сума

Розмір пенсії залежить не тільки від розміру заробітної плати, а й від страхового стажу (тобто періоду, протягом якого людина сплачує Єдиний страховий внесок — ЄСВ). Оскільки з часом — коли людина працює - страховий стаж у пенсіонера збільшується, то і розмір пенсії має також збільшуватись. Тому 1 квітня пенсії працюючим пенсіонерам перераховують.

Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично, за даними, які містить Державний реєстр застрахованих осіб.

Скільком перерахували

Цьогоріч перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Це близько 6,2% від їх загальної кількості (на 1 січня 2024 р. в Україні нараховувалось 10,51 млн пенсіонерів).

Виплата підвищених пенсій відбудеться у червні 2024 р. (з урахуванням підвищення за квітень та травень). Це пов’язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за 1 квартал. А такі звіти будуть подаватися по травень.

Дя переважної більшості пенсіонерів — понад 10 млн — 1 березня відбулась індексація пенсій , втретє - за час повномасштабної війни.

З 1 березня 2024 року:

мінімальна пенсія в Україні збільшилась з 2 093 грн до 2 361 грн,

максимальна — з 20 930 грн до 23 610 грн.

середній розмір склав — 5 791 грн. (на 10,6% більше порівняно із березнем минулого року).

Довідка Finance.ua:

у Раді хочуть підвищити показник відношення середньої пенсії до середньої зарплати до 60%. На сьогодні воно становить близько 30%. Стратегічна ціль — підвищити цей показник до 60%.Про це повідомила голова комітету соцполітики та захисту прав ветеранів Верховної Ради та депутатка від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова;

виплати пенсіонерам від ООН продовжили на три місяці: хто має право на гроші. Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжили ще на 3 місяці: квітень, травень і червень. Про це повідомила пресслужба Пенсійного Фонду України;

пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від ВПП ООН.

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