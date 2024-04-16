Виплати пенсіонерам від ООН продовжили на три місяці: хто має право на гроші — Finance.ua

Виплати пенсіонерам від ООН продовжили на три місяці: хто має право на гроші
Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжили ще на 3 місяці: квітень, травень і червень.
Про це повідомила пресслужба Пенсійного Фонду України (ПФУ).
Хто може отримати кошти? Пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від ВПП ООН.
Сума виплати дорівнює різниці між 3 250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують зараз.
Про програму
У рамках програми доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) отримують пенсіонери у регіонах, які найбільше постраждали від війни. Ця програма діє в Україні з серпня 2023 року.
Згідно з умовами, право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:
- отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);
- проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком, визначеним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309);
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- не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».
Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.
Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:
- для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, — на їх банківські рахунки;
- для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ «Укрпошта», — з січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ «Укрпошта».
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