Виплати пенсіонерам від ООН продовжили на три місяці: хто має право на гроші — Finance.ua

Виплати пенсіонерам від ООН продовжили на три місяці: хто має право на гроші Сьогодні 13:36 — Особисті фінанси

Виплати пенсіонерам від ООН продовжили на три місяці: хто має право на гроші

Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжили ще на 3 місяці: квітень, травень і червень.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного Фонду України (ПФУ).

Хто може отримати кошти? Пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від ВПП ООН.

Сума виплати дорівнює різниці між 3 250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують зараз.

Про програму

У рамках програми доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) отримують пенсіонери у регіонах, які найбільше постраждали від війни. Ця програма діє в Україні з серпня 2023 року.

, право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам: Згідно з умовами

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком, визначеним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309);

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не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:

для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, — на їх банківські рахунки;

для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ «Укрпошта», — з січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ «Укрпошта».



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