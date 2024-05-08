Пенсійний фонд спрямував на виплати майже ₴17 мільярдів у травні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пенсійний фонд спрямував на виплати майже ₴17 мільярдів у травні

Казна та Політика
43
Пенсійний фонд спрямував на виплати майже ₴17 мільярдів у травні
Пенсійний фонд спрямував на виплати майже ₴17 мільярдів у травні
Як повідомив Пенсійний фонд, станом на 7 травня профінансовано:
  • на пенсійні виплати — 16,9 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 3,6 млрд грн, через уповноважені банки — 13,3 млрд грн;
  • на виплату житлових субсидій та пільг — 2696,4 млн грн;
  • на страхові виплати — 1440,2 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 292,7 млн грн.
Читайте також
У травні надано 195,0 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, анутрішньо-переміщеним особам необхідно було пройти ідентифікацію, щоб отримувати виплати. Тим, хто не встиг підтвердити свою особу до 31 березня, перестали перераховувати виплати на банківські картки. Однак пройти ідентифікацію можна зараз.
У відомстві уточнюють, що якщо ідентифікацію вже пройдено, але пенсію ще не виплатили — потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду та повідомити про дату та спосіб проходження ідентифікації.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • Розмір мінімальної пенсії, по суті, є розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році цей показник збільшили з 2 093 грн до 2 361 грн.
Читайте також
  • Як нагадують у Пенсійному фонді, індексація проводиться для цивільних, військових пенсіонерів, чорнобильців, осіб, що отримують страхові виплати та спеціальні пенсії. «Якщо пенсія призначається вперше в поточному році, або проводиться перерахунок згідно з законодавством, застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, 2 361 грн», — зазначили у ПФУ.
  • Максимальна пенсія також зросла, оскільки це десятикратний розмір мінімалки. Тобто йдеться про 23 610 грн.

Мінімальна зарплата та пенсія у 2024 році

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.