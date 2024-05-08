Пенсійний фонд спрямував на виплати майже ₴17 мільярдів у травні — Finance.ua

Пенсійний фонд спрямував на виплати майже ₴17 мільярдів у травні Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Пенсійний фонд спрямував на виплати майже ₴17 мільярдів у травні

Як повідомив Пенсійний фонд, станом на 7 травня профінансовано:

на пенсійні виплати — 16,9 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 3,6 млрд грн, через уповноважені банки — 13,3 млрд грн;

на виплату житлових субсидій та пільг — 2696,4 млн грн;

на страхові виплати — 1440,2 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 292,7 млн грн.

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У травні надано 195,0 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, анутрішньо-переміщеним особам необхідно було пройти ідентифікацію, щоб отримувати виплати. Тим, хто не встиг підтвердити свою особу до 31 березня, перестали перераховувати виплати на банківські картки . Однак пройти ідентифікацію можна зараз.

У відомстві уточнюють, що якщо ідентифікацію вже пройдено, але пенсію ще не виплатили — потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду та повідомити про дату та спосіб проходження ідентифікації.

Довідка Finance.ua:

Розмір мінімальної пенсії, по суті, є розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році цей показник збільшили з 2 093 грн до 2 361 грн.

Як нагадують у Пенсійному фонді, індексація проводиться для цивільних, військових пенсіонерів, чорнобильців, осіб, що отримують страхові виплати та спеціальні пенсії. «Якщо пенсія призначається вперше в поточному році, або проводиться перерахунок згідно з законодавством, застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, 2 361 грн», — зазначили у ПФУ.

Максимальна пенсія також зросла, оскільки це десятикратний розмір мінімалки. Тобто йдеться про 23 610 грн.

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