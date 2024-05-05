Як відновити пенсії переселенцям, які не пройшли ідентифікацію — Finance.ua

Як відновити пенсії переселенцям, які не пройшли ідентифікацію Сьогодні 10:07 — Особисті фінанси

Як відновити пенсії переселенцям, які не пройшли ідентифікацію

Внутрішньо-переміщеним особам необхідно було пройти ідентифікацію, щоб отримувати виплати. Тим, хто не встиг підтвердити свою особу до 31 березня, перестали перераховувати виплати на банківські картки . Однак пройти ідентифікацію можна зараз.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

«Звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року і не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплату пенсії буде продовжено», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виплату пенсії відновлять із врахуванням коштів за всі місяці, коли її не виплачували.

Як пройти ідентифікацію

Це можна зробити як офлайн, так і онлайн:

особисто відвідати відділення «Ощадбанку» або орган ПФУ;

віддалено авторизуватись за допомогою «Дія.Підпис» на сайті електронних послуг ПФУ;

за допомогою відеозв'язку (подати заявку можна на сайті електронних послуг ПФУ або через контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

у разі перебування за кордоном — отримати у закордонній дипломатичній установі посвідчення факту, що особа жива та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою вебпорталу Фонду чи поштою.

У відомстві уточнюють, що якщо ідентифікацію вже пройдено, але пенсію ще не виплатили — потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду та повідомити про дату та спосіб проходження ідентифікації.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол. Проти аналогічного періоду минулого року середня пенсійна виплата збільшилась на 9,6% (+505 грн).

Проте пенсіонери можуть стати першими жертвами гіперінфляції та бюджетної кризи, якщо держава не вдасться до ефективних заходів в економіці та соціальній політиці.

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