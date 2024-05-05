Як відновити пенсії переселенцям, які не пройшли ідентифікацію — Finance.ua
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Як відновити пенсії переселенцям, які не пройшли ідентифікацію

Особисті фінанси
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Як відновити пенсії переселенцям, які не пройшли ідентифікацію
Як відновити пенсії переселенцям, які не пройшли ідентифікацію
Внутрішньо-переміщеним особам необхідно було пройти ідентифікацію, щоб отримувати виплати. Тим, хто не встиг підтвердити свою особу до 31 березня, перестали перераховувати виплати на банківські картки. Однак пройти ідентифікацію можна зараз.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.
«Звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року і не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплату пенсії буде продовжено», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що виплату пенсії відновлять із врахуванням коштів за всі місяці, коли її не виплачували.

Як пройти ідентифікацію

Це можна зробити як офлайн, так і онлайн:
  • особисто відвідати відділення «Ощадбанку» або орган ПФУ;
  • віддалено авторизуватись за допомогою «Дія.Підпис» на сайті електронних послуг ПФУ;
  • за допомогою відеозв'язку (подати заявку можна на сайті електронних послуг ПФУ або через контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);
  • у разі перебування за кордоном — отримати у закордонній дипломатичній установі посвідчення факту, що особа жива та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою вебпорталу Фонду чи поштою.
У відомстві уточнюють, що якщо ідентифікацію вже пройдено, але пенсію ще не виплатили — потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду та повідомити про дату та спосіб проходження ідентифікації.
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Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол. Проти аналогічного періоду минулого року середня пенсійна виплата збільшилась на 9,6% (+505 грн).
Проте пенсіонери можуть стати першими жертвами гіперінфляції та бюджетної кризи, якщо держава не вдасться до ефективних заходів в економіці та соціальній політиці.
За матеріалами:
Finance.ua
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