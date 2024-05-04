Чи виплачуватимуть пенсію по втраті годувальника дитині, якщо її всиновлять: у ПФУ відповіли — Finance.ua

Чи виплачуватимуть пенсію по втраті годувальника дитині, якщо її всиновлять: у ПФУ відповіли Сьогодні 20:05 — Особисті фінанси

Чи виплачуватимуть пенсію по втраті годувальника дитині, якщо її всиновлять: у ПФУ відповіли

Неповнолітні діти отримуватимуть пенсію по втраті годувальника у разі їх всиновлення.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

«Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Це передбачено статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», — йдеться у повідомленні.

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У відомстві зазначили, що дітям пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення.

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