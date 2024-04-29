У комітеті ВР пояснили причину провалу голосування за накопичувальну пенсію — Finance.ua

У комітеті ВР пояснили причину провалу голосування за накопичувальну пенсію Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

У комітеті ВР пояснили причину провалу голосування за накопичувальну пенсію

Серед причин провалу голосування у Верховній Раді за законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему в першому читанні є заслабкий фондовий ринок.

Про це повідомив нардеп, перший заступник голови регламентного комітету ВР Сергій Євтушок в ефірі телемарафону.

На запитання, які причини провалу голосування за законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення, Євтушок відповів: «Для таких революційних рішень потрібні деякі складові, які б мали стабільну основу, зокрема — це економіка. Якщо ми маємо величезний спад в економіці і без макрофінансової допомоги, ми не можемо говорити про такі реформи».

За його словами, при обставинах, коли фондовий ринок в Україні заслабкий, йти на такі кроки дуже ризиковано.

«В законопроєкті було передбачено створення нового пенсійного фонду, так би мовити, який мав величезні ризики десь в подальшому знову перейти в приватні структури, а це знову мінус державі, тому ризиків дуже багато й народні депутати дуже чітко й правильно висловили свою позицію і не пропустили законопроєкт, повернули назад. Ризики, що наші люди опиняться в ситуації, коли не зможуть отримувати взагалі нічого, величезні», — пояснив Євтушок.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко концептуально підтримує ідею пенсійної реформи, але з її реалізацією пропонує не поспішати

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Раніше Юрій Камельчук, нардеп від фракції партії «Слуга народу» та співавтор законопроєкту про накопичувальне пенсійне забезпечення заявляв, що пенсійна система буде змішаною на початку, буде певний перехідний період

Нардеп переконаний , що загалом рішення про запровадження системи накопичувальних пенсій доволі запізніле. Його запровадження мало початися значно раніше, коли виникли для цього економічні передумови. Перші «дзвіночки» виникли ще 2002 року. Натомість весь цей час існувала чинна пенсійна система, яка, як та «чорна діра» забирала кошти. Тепер у більшості випадків ситуація така, що пенсіонери здебільшого — це бідні люди, наголосив нардеп.

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