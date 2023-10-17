Пенсійна реформа. Одним із джерел для накопичувальної пенсійної системи може стати Фонд безробіття — Finance.ua

Пенсійна реформа. Одним із джерел для накопичувальної пенсійної системи може стати Фонд безробіття Сьогодні 20:03 — Казна та Політика

Пенсійна реформа. Одним із джерел для накопичувальної пенсійної системи може стати Фонд безробіття

Кошти з Фонду загальнообовʼязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття можуть стати одним із джерел формування накопичувальної пенсійної системи.

Про це сказала в інтервʼю Forbes міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За словами міністерки, під час впровадження накопичувальної пенсійної системи не буде обтяження ані роботодавця, ані працівника.

«Підвищення податку не буде», — зазначила Жолнович.

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Один із варіантів, що розглядається — спрямування на накопичення коштів із Фонду безробіття, бо там є профіцит, пояснила міністерка. Згідно з проєктом бюджету на 2024-й, наступного року у Фонд безробіття буде перераховано 10 млрд грн.

Також для впровадження пенсійної реформи потрібно створити Державний фонд, який опікуватиметься накопиченнями, вважає Жолнович.

«Перші три роки кошти йтимуть туди, потім буде змога переходити на недержавні фонди», — додає міністерка.

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Ще одне питання — збереження накопичень і захист їх від інфляції. Розглядаються інвестиції в золото, ОВДП, цінні папери тощо, повідомила очільниця Мінсоцполітики.

Фінальний дизайн накопичувальної пенсійної реформи Мінсоцполітики має представити у 2025 році. Для цього відповідний закон потрібно ухвалити у першій половині 2024-го, зазначає Жолнович.

Наступного року уряд планує провести індексацію пенсій за новою системою, при якій будуть враховані два критерії - кількість років, які людина працювала, та суму внесків, що сплачувала. Далі порівнюється заробітна плата особи із середньою зарплатою, яка є зараз.

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«Якщо дорівнює - 10 балів, менше — 8 балів, а якщо більше — 12 балів», — пояснює Жолнович. Бали сумуються за всю кількість років. За такою системою, якщо у людини 35 років трудового стажу, то її пенсія не буде меншою, ніж 40% від заробітку, додає очільниця Мінсоцполітики.

Найменша індексація буде у людей, які вийшли на пенсію в останні три роки, бо їхні виплати відповідають ринку, зазначає Жолнович.

«Ми підтягуємо тих, хто отримує найменше. Це близько 60% від загальної кількості», — каже міністерка.

У 2024 році на індексацію закладено лише 100 млрд грн.

«Звісно, ідеальний варіант — проіндексувати пенсії всім, але на це потрібно близько 300 млрд грн. Це шалені гроші», — пояснює Жолнович.

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