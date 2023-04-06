Як працюватиме накопичувальна пенсія — Finance.ua

Як працюватиме накопичувальна пенсія Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як працюватиме накопичувальна пенсія

Міністерка соціальної політики України (2020-2022), співзасновниця ГО «Соціальний порядок» Марина Лазебна заявила, що цьогоріч цілком реально ухвалити необхідний закон для впровадження обов’язкових пенсійних накопичень. Ба більше, такий законопроєкт є у Верховній Раді з кінця листопада 2021 року.

Зараз усі розмови про накопичувальну пенсію базуються на законопроєкті, який в чинній редакції передбачає внески у Пенсійний фонд як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. Людина ж зможе обрати для накопичення державний або недержавний фонд.

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«У нас працюють понад 50 накопичувальних пенсійних фондів, де люди добровільно накопичують собі на пенсію. 10-15 з них, які мають довгу історію і надійно зберігають кошти людей, вже виплачують пенсії, точно можуть працювати з обов’язковими накопиченнями. Потрібно дати людям право обирати собі фонд на власний розсуд. Хтось піде в державний, хтось — в приватний, особливо якщо людина вже має досвід накопичення у фонді та довіряє йому. Також треба дати право людині в будь-який момент переводити свої накопичення з одного фонду в інший, якщо щось не подобається. Це убезпечить накопичення людей від політичних ризиків єдиного фонду», — каже Лазебна.

Загалом передбачається, що гроші на рахунки надходитимуть з трьох джерел:

від роботодавців;

від держави;

від громадян, які робитимуть добровільні внески.

Прикметно, що добровільні внески вже можна робити. У листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні». Його основними нововведеннями є добровільна сплата страхових внесків і благодійні пожертви юридичних та фізичних осіб на користь пенсіонерів.

За словами заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак, планується, що в перший рік 1% від ЄСВ, що вже сплачується, відраховуватиметься роботодавцями в накопичувальну систему. І ще 1% як стимул додаватиме держава.

«Відповідно, чим більше внесків роботодавець і держава, і сам громадянин будуть сплачувати до цієї накопичувальної системи, тим більше персональна вигода буде для кожного громадянина при досягненні пенсійного віку», — зазначила вона.

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Марина Лазебна уточнила, що для ФОПів передбачена добровільна участь і податкові пільги при сплаті накопичувальних внесків. Участь в цій системі дозволить їм мати власний пенсійний капітал.

Найбільш вразливими в історії з накопичувальними пенсіями залишаються люди, старші за 40 років, адже зібрати солідну суму вони просто не встигнуть.

«Ми запропонували здійснювати внески всім людям, що працюють. Незалежно від віку, щоб не було дискримінації за віком. Так, до виходу на пенсію вони не накопичать значних сум, але зможуть отримати принаймні одноразову виплату, і використати її для покращення свого життя», — пояснює Лазебна.

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