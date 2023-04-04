Як проводиться перерахунок пенсіонерам, які працюють — Finance.ua

Як проводиться перерахунок пенсіонерам, які працюють Сьогодні 09:01 — Казна та Політика

Як проводиться перерахунок пенсіонерам, які працюють

Перерахунок пенсій особам, які продовжують працювати, завжди проводився що два роки за зверненнями пенсіонерів. Починаючи з квітня 2018 року органи Пенсійного фонду здійснюють такий перерахунок автоматично, без звернення пенсіонерів.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Кому перерахують пенсії цього року

Цьогоріч пенсії перерахують особам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і на 1 березня 2023 року здобули право на проведення перерахунку, тобто або набули 24 місяці страхового стажу, або пройшло два роки від призначення пенсії чи попереднього перерахунку.

Право на перерахунок визначає, зокрема, і страховий стаж, набутий у січні-лютому 2023 року.

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Відомості про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування будуть відображені в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування орієнтовно в середині наступного кварталу.

Після подання страхувальниками звітності за І квартал 2023 року та надходження відомостей про сплату єдиного внеску за цей період, автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено невідкладно.

Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам залишається незмінною. Як передбачено законом — це 1 квітня 2023 року.

Як проводиться перерахунок

Такий перерахунок проводиться з урахуванням набутого після призначення/попереднього перерахунку пенсії страхового стажу.

Якщо пенсіонер набув не менше 24 місяці страхового стажу, та це доцільно, враховується і заробіток.

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Сума, на яку збільшується пенсія, в кожного пенсіонера індивідуальна, оскільки залежить від того, який страховий стаж він має, та який заробіток одержував в період роботи.

Під час здійснення перерахунку фахівці Фонду аналізують доцільність та обирають оптимальний варіант розрахунку пенсії: або з урахуванням лише набутого страхового стажу, або страхового стажу і зарплати.

Довідка Finance.ua:

у березні більшості груп пенсіонерів проіндексували виплати;

деяких пенсіонерів чекає підвищення з квітня, однак є й ті, кого взагалі оминула індексація.

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