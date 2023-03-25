Пенсії в Україні: кому взагалі не підвищать виплати у 2023 (інфографіка) — Finance.ua
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Пенсії в Україні: кому взагалі не підвищать виплати у 2023 (інфографіка)

Особисті фінанси
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У березні більшості груп пенсіонерів проіндексували виплати. Деяких пенсіонерів чекає підвищення з квітня, однак є й ті, кого взагалі оминула індексація.
Доплати до пенсій мають отримати понад 10 мільйонів українців. Деякі українці вже отримали виплати по-новому.
Пенсії в Україні: кому взагалі не підвищать виплати у 2023 (інфографіка)

Індексація пенсій у 2023 році не торкнеться таких категорій

  • Працюючих пенсіонерів, які мають невеликий страховий стаж, а розрахунковий розмір їхньої пенсії нижчий за 2 100 гривень.
  • Колишніх працівників прокуратури.
  • Громадяни, які отримують пенсії у розмірі понад максимально можливу суму, встановлену законодавством України (зараз максимальна пенсія в Україні дорівнює десяти прожитковим мінімумам для осіб непрацездатного віку, тобто 20 930 гривень).
  • Ті, хто одержує щомісячне довічне грошове утримання, наприклад судді.
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На скільки іншим пенсіонерам підвищили виплати

З 1 березня пенсіонерам проіндексують пенсії від 100 до 1 500 гривень, в залежності від віку та попереднього розміру зарплати.
На мінімальну доплату у 100 гривень можуть розраховувати молоді пенсіонери, яким виплати було призначено у 2020 — 2022 роках. На такому ж рівні встановлено суму підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося трохи раніше.
Перерахунок пенсій відбувається автоматично, тож українцям нікуди ходити не потрібно.

Мінімальна зарплата та пенсія у 2023 році: що з ними буде

За матеріалами:
Українські Новини
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