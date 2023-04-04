Як заробіток під час війни можна оптимізувати для збільшення пенсії — Finance.ua
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Як заробіток під час війни можна оптимізувати для збільшення пенсії

Особисті фінанси
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Як заробіток під час війни можна оптимізувати для збільшення пенсії
Як заробіток під час війни можна оптимізувати для збільшення пенсії
Зарплату, отриману під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення, можна не враховувати при обчисленні пенсії. Про відповідні зміни, внесені минулого року до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» нагадують у Пенсійному фонді.
Про це пише social.com.ua.
При цьому набутий за ці періоди стаж зберігається за людиною.
Можливість так званої «оптимізації заробітку» надана задля виключення з обчислення низької зарплати й відповідно отримання більшої пенсії. Для виключення небажаних періодів з розрахунку потрібно вказати це в заяві до ПФУ.
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  • Окрім періодів воєнного стану, можна також виключити зарплату за період карантину (з березня 2020 року до його заврешення та шести календарних місяців після цієї дати).
  • Можна також виключити будь-які 60 календарних місяців підряд за весь період страхового стажу, але не більше як 10 % тривалості такого стажу, обчисленого в одинарному розмірі.
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Довідка Finance.ua:

  • Правила виходу на пенсію змінилися. Якщо торік 60-річні громадяни мали право вийти на пенсію зі страховим стажем не менше 29 років, то у 2023-му для цього потрібно мати не менше 30 років стажу.
  • У 63 роки можуть іти на пенсію ті, хто має 20-30 років стажу, а в 65 — від 15 до 20 років стажу.
  • Якщо у 65-річної людини менш як 15 років стажу, замість пенсії вона зможе отримати лише соціальну допомогу — 2 093 грн.
  • Якщо бракує стажу, його можна докупити. Доцільним це може бути лише в тому разі, якщо майбутньому пенсіонеру не вистачає кількох місяців, адже за кожний з них доведеться заплатити 44% від мінімальної зарплати, тобто 2 948 грн.

Мінімальна зарплата та пенсія у 2023 році: що з ними буде

За матеріалами:
Finance.ua
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