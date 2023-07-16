Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни — меморандум із МВФ — Finance.ua
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Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни — меморандум із МВФ

Казна та Політика
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Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни — меморандум із МВФ
Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни — меморандум із МВФ
Україна продовжить співпрацю з партнерами з метою створення добре регульованих і повністю фінансованих схем обов’язкових пенсійних накопичень, коли буде створено необхідні передумови після скасування воєнного стану і коли буде пом’якшено середньострокові фіскальні ризики.
Про це йдеться в оновленому Меморандумі за програмою EFF із МВФ, підписаному українською стороною.
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«Влада підтвердила свою прихильність підтримці стабільності пенсійної системи. Наразі обговорюється можливість запровадження другого рівня повністю фінансованої пенсійної системи, хоча влада зобов’язалася рухатися в цьому напрямі тільки після скасування воєнного стану та ретельного аналізу всіх необхідних передумов», — зазначили зі свого боку представники Фонду.
Українська сторона також заявила, що утримається від запровадження нових спеціальних пенсій або пільг; подальшого дискреційного підвищення виплат та ухвалення змін, що призведуть до зниження ефективного пенсійного віку.
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«Ми стежитимемо за тим, щоб будь-які пропоновані правові зміни, що вносяться як законами, так і підзаконними актами, які призведуть до збільшення пенсійних видатків, супроводжувалися середньостроковим аналізом фіскального та бюджетного впливу та чітким визначенням необхідних ресурсів у поправках до бюджету Пенсійного фонду України», — йдеться в документі.
На думку представників МВФ, основну увагу слід приділити зміцненню першого рівня пенсійної системи, забезпечивши, щоб він залишався заснованим на правилах і фінансово життєздатним, особливо після закінчення війни.
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«Ба більше, запровадження другого рівня не має призвести до дефіциту в солідарній системі. Буде важливо забезпечити, щоб будь-які зміни в пенсійній системі супроводжувалися середньостроковим аналізом фіскального та бюджетного впливу, включно з бюджетом Пенсійного фонду України», — вважають у Фонді.
Українська сторона підтвердила, що в контексті середньострокового бюджетного планування прагнутиме визначити відповідні фінансові ресурси для другого рівня та забезпечити, щоб ресурси, перерозподілені з першого на другий рівень, були замінені іншими джерелами доходів.
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В оновленому Меморандумі також ідеться про те, що з жовтня 2023 року планується запустити переглянуту систему допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), яка готується спільно зі Світовим банком.

Накопичувальна пенсія в Україні: право на гідну старість

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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