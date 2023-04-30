Накопичувальна пенсія в Україні. Куди і як буде інвестовано пенсійні внески громадян — Finance.ua
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Накопичувальна пенсія в Україні. Куди і як буде інвестовано пенсійні внески громадян

Казна та Політика
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Накопичувальна пенсія в Україні. Куди і як буде інвестовано пенсійні внески громадян
Накопичувальна пенсія в Україні. Куди і як буде інвестовано пенсійні внески громадян
Комітети у Верховній Раді ознайомлюються з проектом закону, по якому в Україні хочуть ввести накопичувальну пенсію. Експерт пояснив, що буде відбуватися із грошима українців, отриманими у вигляді накопичувальних внесків.
В Україні планують ввести накопичувальну систему пенсійного забезпечення, і для цього у Верховну Раду подали законопроект № 9212, який передбачає створення Єдиного соціального реєстру замість Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, персональних електронних карт, облік та звітність платників у накопичувальній системі, інвестування державою пенсійних внесків, а також можливість виключення із участі в накопичувальній системі.
Як повідомив NV викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан, є особливість у гарантуванні пенсійних внесків громадян державою.

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«Куди і як буде інвестовано пенсійні внески громадян? Відповідь на це запитання дає сам законопроект: „Пенсійні активи уповноваженого фонду не менш ніж на 80% складаються з цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України“», ― пояснює він.
Експерт зауважив, що уряд України може гарантувати лише те, що знаходиться під його власним контролем, та й то не завжди, тому його непокоїть один нюанс запропонованої системи.
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«80% пенсійних активів мають бути українськими і деноміновані в гривнях, що створює суттєву проблему, оскільки гривня так і не стала валютою інвестування, за роки існування знецінившись по відношенню до американського долара на 96%. Що має запобігти подібній девальвації в майбутньому, коли ви почнете інвестувати свої гривні в пенсійний фонд, сказати важко», ― зауважив Компан.

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Він вважає, що обговорювати законопроект можна ще довго, оскільки проект має 144 сторінки пропозицій. Проте найважливішим на його думку є питання, куди будуть інвестуватися кошти, отримані державою від українців.
«Якщо немає куди інвестувати, то читання такого довжелезного документу втрачає будь-який сенс. На превеликий жаль, в тих обставинах, що склалися сьогодні, без головного — боротьби з корупцією, створення механізмів захисту прав власності та залучення прямих іноземних інвестицій — такі законопроекти лишаються лише марною втратою часу та витрачанням грошей платників податків на їх написання та обговорення», ― підкреслив Іван Компан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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