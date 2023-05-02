Накопичувальні пенсії сягатимуть 20 млрд грн на рік — Finance.ua

Накопичувальні пенсії сягатимуть 20 млрд грн на рік Сьогодні 10:12 — Особисті фінанси

Накопичувальні пенсії сягатимуть 20 млрд грн на рік

Запровадження другого рівня пенсійної системи акумулює за рік на накопичувальних рахунках громадян щонайменше 20 мільярдів гривень.

Про це член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Максим Лібанов заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«За найбільш консервативними оцінками, в перший рік роботи системи в рамках другого рівня буде закумульовано більше 20 млрд грн», — сказав Лібанов.

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Він зауважив, що у випадку виходу цих коштів на фінансовий ринок існують ризики різноманітних зловживань.

«Навіть якщо розбити це на 12 місяців і врахувати, що безпосередньо на ринок потрапить 20-30%, то, враховуючи сьогоднішні невеликі масштаби ринку, ймовірність різного роду спекуляцій та зловживань у маніпулюванні буде дуже високою. Оскільки мова у другому рівні пенсійної реформи йде про додаткове пенсійне забезпечення, то такі шахрайські дії мають бути унеможливленими», — зазначив член НКЦПФР.

За його словами, наразі регулятор не може ефективно протидіяти таким зловживанням і застосовувати відповідні санкції, тому необхідні зміни до законодавства, яке регулює роботу НКЦПФР.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт № 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення. Ним передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників;

так, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році, 2 % у 2025 році від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету України.



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Фінансовий клуб За матеріалами:

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