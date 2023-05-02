Накопичувальні пенсії сягатимуть 20 млрд грн на рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Накопичувальні пенсії сягатимуть 20 млрд грн на рік

Особисті фінанси
31
Накопичувальні пенсії сягатимуть 20 млрд грн на рік
Накопичувальні пенсії сягатимуть 20 млрд грн на рік
Запровадження другого рівня пенсійної системи акумулює за рік на накопичувальних рахунках громадян щонайменше 20 мільярдів гривень.
Про це член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Максим Лібанов заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
«За найбільш консервативними оцінками, в перший рік роботи системи в рамках другого рівня буде закумульовано більше 20 млрд грн», — сказав Лібанов.
Читайте також
Він зауважив, що у випадку виходу цих коштів на фінансовий ринок існують ризики різноманітних зловживань.
«Навіть якщо розбити це на 12 місяців і врахувати, що безпосередньо на ринок потрапить 20-30%, то, враховуючи сьогоднішні невеликі масштаби ринку, ймовірність різного роду спекуляцій та зловживань у маніпулюванні буде дуже високою. Оскільки мова у другому рівні пенсійної реформи йде про додаткове пенсійне забезпечення, то такі шахрайські дії мають бути унеможливленими», — зазначив член НКЦПФР.
За його словами, наразі регулятор не може ефективно протидіяти таким зловживанням і застосовувати відповідні санкції, тому необхідні зміни до законодавства, яке регулює роботу НКЦПФР.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт № 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення. Ним передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників;
  • так, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році, 2 % у 2025 році від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету України.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.