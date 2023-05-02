Накопичувальні пенсії сягатимуть 20 млрд грн на рік — Finance.ua

Накопичувальні пенсії сягатимуть 20 млрд грн на рік
Запровадження другого рівня пенсійної системи акумулює за рік на накопичувальних рахунках громадян щонайменше 20 мільярдів гривень.
Про це член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Максим Лібанов заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
«За найбільш консервативними оцінками, в перший рік роботи системи в рамках другого рівня буде закумульовано більше 20 млрд грн», — сказав Лібанов.
Він зауважив, що у випадку виходу цих коштів на фінансовий ринок існують ризики різноманітних зловживань.
«Навіть якщо розбити це на 12 місяців і врахувати, що безпосередньо на ринок потрапить 20-30%, то, враховуючи сьогоднішні невеликі масштаби ринку, ймовірність різного роду спекуляцій та зловживань у маніпулюванні буде дуже високою. Оскільки мова у другому рівні пенсійної реформи йде про додаткове пенсійне забезпечення, то такі шахрайські дії мають бути унеможливленими», — зазначив член НКЦПФР.
За його словами, наразі регулятор не може ефективно протидіяти таким зловживанням і застосовувати відповідні санкції, тому необхідні зміни до законодавства, яке регулює роботу НКЦПФР.
Довідка Finance.ua:
- нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт № 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення. Ним передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників;
- так, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році, 2 % у 2025 році від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету України.
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