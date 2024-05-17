Яку пенсію можна отримати із зарплатою вдвічі вищою за середню — Finance.ua

Яку пенсію можна отримати із зарплатою вдвічі вищою за середню
В Україні із зарплатою вдвічі вищою за середню (це понад 33 тис. грн за даними Пенсійного фонду) можна отримати пенсію у розмірі 9 491,5 грн. Така пенсія можлива за умови наявності 35 років стажу.
Так, згідно з останніми даними ПФУ, в Україні середня зарплата, за якою заплатили єдиний соцвнесок, становить 16 836 грн.
Таким чином, враховуючи середню зарплату за три роки (13 559,41 грн), 35 років стажу, розмір майбутньої виплати становитиме 9 491,5 грн. . Серед пенсіонерів близько 2,7 млн тих, хто продовжує працювати. Вони в середньому отримують виплату 6 тис. грн. Усього пенсію отримують 10,1 млн осіб.
З них найбільшу кількість (2,6 млн) отримують пенсію до 3 тис. грн. Ще 1,7 млн осіб одержують від 3 тис. до 4 тис. грн. Від 4 тис. до 5 тис. грн отримують 1,8 млн українців. Отже, більшість українців на заслуженому відпочинку отримують виплати до 5 тис. грн. Високі пенсії (від 10 тис. грн.) отримують 1,2 млн пенсіонерів.
Зауважимо, що ефективна пенсійна система може надати можливість працюючому отримувати на заслуженому відпочинку близько 60% звичного доходу. Міжнародна організація праці рекомендує: мінімальний гарантований дохід на пенсії має становити 40% звичного заробітку.
Україна, на жаль, цю норму виконує лише за окремими пільговими категоріями (наприклад, судді можуть отримувати 80% зарплати на пенсії) або стосовно найбідніших. Українець із середньою зарплатою та стажем у 35 років на заслуженому відпочинку отримує пенсію, розмір якої менший за 30% звичного доходу.
Довідка Finance.ua:
- Розмір мінімальної пенсії, по суті, є розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році цей показник збільшили з 2 093 грн до 2 361 грн.
- Як нагадують у Пенсійному фонді, індексація проводиться для цивільних, військових пенсіонерів, чорнобильців, осіб, що отримують страхові виплати та спеціальні пенсії.
- «Якщо пенсія призначається вперше в поточному році, або проводиться перерахунок згідно з законодавством, застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, 2361 грн», — зазначили у ПФУ.
- Максимальна пенсія також зросла, оскільки це десятикратний розмір мінімалки. Тобто йдеться про 23 610 грн.
Мінімальна зарплата та пенсія у 2024 році
Поділитися новиною