Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці у 2024 році (інфографіка) Сьогодні 10:07 — Казна та Політика

Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці у 2024 році (інфографіка)

Протягом перших чотирьох місяців поточного року у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування надійшло 12,9 млн грн добровільних внесків.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Скільки здійснено добровільних платежів

Станом на 1 травня від початку року у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснено 5 921 добровільних платежів на загальну суму 12,9 млн грн.

Понад половина платежів (54%) здійснені в розмірі мінімального страхового внеску — 1 760 грн.

Зокрема, 4 956 добровільних внесків здійснили для набуття власного страхового стажу. Ще 965 платників переказали кошти на користь інших осіб.

Упродовж чотирьох місяців від 22 «меценатів» надійшло 213 954,68 грн благодійних пожертв. 14 переказів були персоналізованими, 8 — знеособленими.

Нагадаємо, пенсійне страхування в Україні передбачає добровільну участь громадян. А платити пенсійні внески можна з 16 років.

Українці, яким уже виповнилося 60 років, а пенсію їм так і не призначили через брак страхового стажу, можуть продовжувати платити добровільний страховий внесок доти, доки їм не призначать пенсійну виплату

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