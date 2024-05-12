Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці у 2024 році (інфографіка)

Казна та Політика
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Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці у 2024 році (інфографіка)
Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці у 2024 році (інфографіка)
Протягом перших чотирьох місяців поточного року у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування надійшло 12,9 млн грн добровільних внесків.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Скільки здійснено добровільних платежів

Станом на 1 травня від початку року у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснено 5 921 добровільних платежів на загальну суму 12,9 млн грн.
Понад половина платежів (54%) здійснені в розмірі мінімального страхового внеску — 1 760 грн.
Зокрема, 4 956 добровільних внесків здійснили для набуття власного страхового стажу. Ще 965 платників переказали кошти на користь інших осіб.
Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці у 2024 році (інфографіка)
Упродовж чотирьох місяців від 22 «меценатів» надійшло 213 954,68 грн благодійних пожертв. 14 переказів були персоналізованими, 8 — знеособленими.
Нагадаємо, пенсійне страхування в Україні передбачає добровільну участь громадян. А платити пенсійні внески можна з 16 років.
Українці, яким уже виповнилося 60 років, а пенсію їм так і не призначили через брак страхового стажу, можуть продовжувати платити добровільний страховий внесок доти, доки їм не призначать пенсійну виплату
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За матеріалами:
Finance.ua
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