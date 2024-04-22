До якого періоду можна сплачувати добровільні пенсійні внески: відповідь ПФУ — Finance.ua
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До якого періоду можна сплачувати добровільні пенсійні внески: відповідь ПФУ

Особисті фінанси
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До якого періоду можна сплачувати добровільні пенсійні внески: відповідь ПФУ
До якого періоду можна сплачувати добровільні пенсійні внески: відповідь ПФУ
Пенсійне страхування в Україні передбачає добровільну участь громадян. А платити пенсійні внески можна з 16 років, нагадали в Пенсійному фонді.
Але що робити українцям, яким уже виповнилося 60 років, а пенсію їм так і не призначили через брак страхового стажу? У ПФУ відповіли на це запитання.
У такій ситуації громадяни можуть продовжувати платити добровільний страховий внесок доти, доки їм не призначать пенсійну виплату, йдеться у відповіді Фонду.
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Важливо, щоб у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування була інформація про таких громадян і вони не були пенсіонерами.
Такий порядок прописаний у частині 9 статті 12 Закону «Про обов’язкове державне пенсійне страхування», нагадали у ПФУ.
Тобто сплачувати добровільні пенсійні внески ви можете до того часу, поки вам не буде призначено пенсію.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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